Friseur, Wirtshaus, Zahnarzt: Wo Corona-Hygiene extra kostet

Auf der Homepage eines Friseurs im württembergischen Tettnang steht es weiß auf rot: Zehn Euro Corona-Zuschlag pro Haarschnitt. Er wirbt um Verständnis: Der Aufwand für Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen wie auch der Zeitaufwand pro Kunde sei erheblich gestiegen. Deshalb würden ihn diese zusätzlichen Kosten zwingen, vorübergehend eine Hygiene-Pauschale zu berechnen.

Im Internet kursieren sogar Friseurrechnungen mit 20 Euro Corona-Zuschlag. Das waren in einem Fall rund 40 Prozent des Gesamtpreises. Das finden etliche Kunden zu hoch.

Verbraucherschützer sehen noch keinen Wucher

Beschwerden bei der Verbraucherzentrale in Bayern gibt es bisher noch nicht. Sprecherin Tatjana Halm sieht in Corona-Zuschlägen auch von 20 Euro noch keinen Wucher. Der beginne frühestens beim Doppelten des üblichen Marktpreises. Auf den Zuschlag sollte aber vor dem Haareschneiden hingewiesen werden – auch wenn der Friseur dazu laut Halm nicht verpflichtet ist.

In Ismaning bei München hat Tom Schweiger sein Friseurgeschäft. Auch er berechnet einen Corona-Zuschlag bis maximal 3 Euro – je nach Aufwand.

"Wir müssen Desinfektionsmittel kaufen, wir müssen die Plätze wieder reinigen, desinfizieren. Umhänge brauchen wir, mehr Handtücher und so weiter, und so weiter. Man sollte aber (mit den Corona-Zuschlägen) kein Geld verdienen, sondern es sollte der finanzielle Ausgleich stattfinden – und dann ist das in Ordnung.“ Tom Schweiger, Friseur in Ismaning

Seine Kundinnen und Kunden finden die moderate Erhöhung in diesen Zeiten okay.

Wirtshäuser: Corona-Pauschale oder teureres Schnitzel?

Auch in den ersten Wirtshäusern gibt es offenbar einen Corona-Hygiene-Aufschlag: 2,50 Euro pro Person steht da auf einer Rechnung, die im Netz kursiert. Das erinnert an den Preis für ein Gedeck, wie es in südeuropäischen Ländern zum Teil noch üblich ist.

Die Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern hat in ihrem Gebiet noch keine Zuschläge dieser Art festgestellt. Ein Sprecher rechnet wegen der Corona-Auflagen eher damit, dass Schnitzel und Bier direkt teurer werden.

Zahnärzte haben Zuschlag bereits ausgehandelt

Bei Zahnärzten indes sind Corona-Zuschläge schon flächendeckend eingeführt worden – und zwar für Privatpatienten. Deren Kassen übernehmen in der Regel die Gebühr von 14,23 Euro pro Arztbesuch. Die Verbände hatten diese zuvor ausgehandelt.

Für Patienten gesetzlicher Kassen gilt das aber nicht. Trotzdem kursiert in den sozialen Netzwerken der Aushang einer anonymisierten Zahnarztpraxis, die sich mit dem Corona-Zuschlag an alle Patienten wendet – auch an die, die ihn aus eigener Tasche bezahlen müssten. Dem erteilt der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns, Christian Berger, eine klare Absage:

"Für 90 Prozent der Bevölkerung gilt: Der Zahnarzt darf eine solche Pauschale nicht verlangen – und der Patient muss eine solche Pauschale auch nicht bezahlen.“ Christian Berger, Chef der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns

Die Zahnärzte verhandeln aber derzeit in Berlin auch mit den gesetzlichen Krankenkassen über einen Corona-Zuschlag.