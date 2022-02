Frischer Kies soll wieder mehr Leben in den Lech bringen

In den Lech bei Kinsau wurden einige hundert Kubikmeter Kies eingebracht. Auf Initiative des Fischereivereins "Lechfreunde" entsteht so ein künstlicher Laichplatz für Fische wie Huchen, Nasen, Äschen oder Barben. Denn: Fehlt der ständige Kiesnachschub aus den Bergen, verschlammt der Gewässergrund und den Fischen geht die Grundlage für ihre Fortpflanzung verloren, sagt der Leiter des Referats Fischerei, Gewässer- und Naturschutz beim Bayerischen Landesfischereiverband, Johannes Schnell, der bei der Aktion beratend unterstützt.

Stauwehre schneiden Kies den Weg ab

"Die meisten Fische in unseren Flüssen sind sogenannte Kieslaicher und brauchen zur natürlichen Vermehrung ein Kiessubstrat, also eine Kiesbank so wie hier, damit sie dort jetzt im Frühjahr ihre Eier ablegen können", so Schnell. Weil zahlreiche Stauwehre ihm den Weg abschneiden, kommt der Kies nicht mehr auf natürlichem Weg mit der Strömung aus den Bergen in die Alpenflüsse wie den Lech. Deshalb bringt ein Radlader ihn in das Gewässer ein.

Fische sind "überdurchschnittlich gefährdete Tiergruppe"

Fische zählen laut Johannes Schnell zu den am meisten gefährdeten Tiergruppen in Bayern: Auf der "Roten Liste" vom Aussterben bedrohter Tierarten des Landesamts für Umwelt (LfU) befinden sich 53 Prozent der heimischen Fischarten. Anders als die Säugetiere mit 42 Prozent oder die Brutvögel mit 44 Prozent gefährdeten Arten bezeichnet das LfU die Fische damit als "überdurchschnittlich gefährdete Tiergruppe".

"Ein Beitrag für den Erhalt der Fischpopulationen"

"Schlüsselhabitate" wie der künstlich geschaffene Kieslaichplatz in Kinsau seien deshalb "extrem wichtig für die bayerische Biodiversität", sagt Schnell. Auch viele Insektenarten fänden darin einen Lebensraum, Vögel finden dort Nahrung. Der Vorsitzende des Vereins "Lechfreunde", Klaus Rawe, hofft auf immer mehr Nachahmer: Zwar seien künstliche Laichplätze "immer nur ein kleiner Teil des riesigen Lechs". Dennoch gebe es immer mehr Fischereivereine, "die das machen, und wir hoffen, dass das ein Beitrag für den Erhalt der Fischpopulationen ist".

Kraftwerksbetreiber sucht "Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie"

Auch der Kraftwerksbetreiber Uniper hilft mit, indem er den Wasserstand für die Kieseinbringung langsam absenkt, so dass die schweren Maschinen im Flussbett arbeiten können: "Wir erkennen viele ökologische Anliegen an, die von Naturschützern oder von der Fischerei an uns herangetragen werden und suchen den Ausgleich zwischen Ökologie und Ökonomie", sagt Sprecher Theodorus Reumschüssel.

Im Kleinen funktioniert das Ökosystem Fluss in Kinsau schon wieder: Im März werden die ersten laichenden Fische dort erwartet.