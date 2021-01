Frische Impfstoff-Lieferungen in der Oberpfalz erwartet

Es soll am Wochenende mit den Impfungen weitergehen, sobald die Lieferungen da sind. Allein 940 frische Impfdosen werden heute für die nördliche und mittlere Oberpfalz erwartet. Aus jedem dieser Impffläschchen ergeben sich fünf oder sechs Impfungen, die übers Wochenende in Seniorenheimen und an Krankenhauspersonal verabreicht werden.

Fast 1000 Impfdosen für die mittlere und nördliche Oberpfalz

Im Landkreis Tirschenreuth kommen heute 285 Impfdosen an, im Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg stehen ab heute 116 Fläschchen zur Verfügung. In Amberg-Sulzbach werden so genannte Präzisionsspritzen eingesetzt, sodass aus jedem Fläschchen sogar sechs Impf-Dosierungen gewonnen werden, teilt eine Sprecherin des Landkreises mit. In Amberg und dem Landkreis Amberg-Sulzbach wird bis Dienstag in Seniorenheimen geimpft z.B. in Ensdorf, Kastl, Sulzbach oder Amberg. Außerdem bekommen die Krankenhäuser in Auerbach und Sulzbach-Rosenberg Impfstoff. Der Landkreis bietet eine Liste an, auf der sich Angehörige von Risikogruppen bereits vormerken lassen können für Impfungen.

Angehörige von Risikogruppen können sich vormerken lassen

Laut einer Sprecherin sind dort bereits mehrere hundert Personen vorgemerkt, die Impfbereitschaft sei also da in der Bevölkerung. Auch im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab und der Stadt Weiden werden 540 frische Impfdosen erwartet, allerdings erst am Samstag, so ein Sprecher der Stadt Weiden. Bereits am Dienstag soll die nächste Lieferung an Impfstoff kommen, in Tirschenreuth werden dann z.B. 190 weitere Impfdosen erwartet.

Impfdosen bereits verplant

Auch in Regensburg kann am Wochenende mit den Corona-Schutzimpfungen weitergemacht werden. Nach Angaben der Stadt soll heute eine neue Lieferung des Impfstoffs erfolgen, insgesamt 600 Dosen werden dann ab Samstag ans Impfzentrum geliefert. Auch der Landkreis Regensburg rechnet mit einer Lieferung am Wochenende, so eine Sprecherin. Die Impfdosen sind aber schon verplant: Sie gehen ausschließlich an Menschen in Pflegeeinrichtungen. 550 Dosen Impfstoff erhält der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz im Laufe des Tages und der Landkreis Cham erwartet heute eine Lieferung von 490 Impfdosen. 340 sollen am Dienstag, 325 am Freitag in einer Woche folgen.