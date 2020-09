Frisch renoviert: Das Königshaus im Wettersteingebirge

Restauratoren pilgerten zum Schachen

In der großen Höhe im Wettersteingebirge ist das Königshaus mit seinen verzierten Balkonen und Verkleidungen der Witterung sehr stark ausgesetzt. Aus dem türkischen Salon konnte nicht alles für die Restaurierung ins Tal transportiert werden, Experten mussten monatelang immer wieder anreisen und vor Ort zwei Eck-Diwane in Stand setzen. Das Königshaus am Schachen bleibt wegen der Corona-Pandemie allerdings derzeit für Besucherinnen und Besucher noch geschlossen.

DIE WURZELN KÖNIG LUDWIGS II. - DAS HAUS WITTELSBACH