Frisch gezapftes Wiesn-Bier an Bord

Schon in den 1960er Jahren war frisch gezapftes Bier an Bord ein Knüller bei Lufthansa-Flügen. Vor allem nordamerikanische Kundschaft wurde damals mit "German Beer on Draught" umworben. Jetzt, 50 Jahre später, wird es zumindest in der Business Class wieder ausgeschenkt – bei Flügen heute nach New York, nächste Woche nach Singapur und kurz vor Oktoberfest-Ende nach Shanghai.

Spezielles Bierfass fürs Flugzeug

Möglich macht das Zapfen ein ganz besonderes "flugtaugliches" Fass. Der Kohlensäuredruck wird durch ein Ventil so reguliert, dass selbst in 10.000 Metern Flughöhe noch gezapft werden kann. Als Schankmeister betätigt sich die Trachten-Crew: Flugbegleiterinnen in dunkelblauem Dirndl mit silbergrauer Schürze, ihre männlichen Kollegen in kurzer Lederhose und mit dunkelblauer Weste.

Hoher Umsatz bei Leberkäse, Brezen und Weißwürsten

Trachten-Crews gehen auch auf ausgewählten Lufthansa-Flügen innerhalb Europas an Bord. Und die Mitarbeiter der Fluggastbetreuung im Terminal 2 begrüßen die Fluggäste ebenfalls in Dirndl und Trachtenanzügen. In den Lufthansa-Lounges werden während des Oktoberfestes erfahrungsgemäß mehr als 4.000 Kilogramm Leberkäse, über 38.000 Brezen und rund 750 Kilogramm Weißwürste verzehrt.