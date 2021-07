Frieser führt weiter CSU-Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach

Der CSU-Bezirksverband Nürnberg-Fürth-Schwabach wird weiter von Michael Frieser geführt. Beim Bezirksparteitag am Montagabend in Nürnberg wurde der Bundestagsabgeordnete mit 93 Prozent der abgegebenen Stimmen wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es bei der turnusgemäßen Wahl nicht.

Vorstand erstmals paritätisch besetzt

Der stellvertretende Vorstand ist gemäß dem neuen CSU-Parteistatut erstmals paritätisch mit Männern und Frauen besetzt. Erster stellvertretender Vorsitzender ist der Landtagsabgeordnete Karl Freller. Weitere Mitglieder des stellvertretenden Vorstands sind Matthias Dießl (Landrat des Kreises Fürth), Julia Lehner (Kulturbürgermeisterin der Stadt Nürnberg), Kerstin Böhm (Stadträtin in Nürnberg) und Sabrina Dietlein.

Frieser erklärte, er wolle den Bezirksverband künftig noch jünger und weiblicher machen. Der Bundespolitiker aus Nürnberg ist seit gut drei Jahren Vorsitzender des CSU-Bezirks Nürnberg-Fürth-Schwabach. Er übernahm das Amt 2018, kurz nachdem sein Vorgänger Markus Söder zum CSU-Parteichef gewählt worden war.

ICE-Werk: Bezirks-CSU will Standort in Feucht näher prüfen lassen

Die CSU-Mitglieder verabschiedeten auf ihrem Bezirksparteitag in der Nürnberger Meistersingerhalle auch Anträge zu zwei heftig umstrittenen Themen. Bei der andauernden Standortsuche der Bahn für ein ICE-Werk im Raum Nürnberg lässt der CSU-Bezirksverband erkennen, dass er für das ehemalige Munitionsgelände in der Marktgemeinde Feucht plädiert. So fordert die Bezirks-CSU, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben solle das MUNA-Gelände in Feucht "reif machen" für eine Bodenerkundung, sagte Frieser dem Bayerischen Rundfunk.

Andere Erdkabel für Jurastromtrasse gefordert

Auch zum geplanten Ausbau der Jurastromtrasse (P53) am Rand von Nürnberg verabschiedete der CSU-Parteiverband einen Antrag. Demnach wird die öffentliche Hand aufgefordert, in wohnortnahen Bereichen ein anderes Erdkabel zu verwenden als bislang vorgeschlagen. Konkret sprechen sich die Christsozialen für den Erdkabeltyp Moli-Pipe aus, der eine niedrigere Strahlenreproduktion verspreche als andere Erdkabel.