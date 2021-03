Friedrich fordert sofortiges Impfangebot für Grenz-Bewohner

In der Grenzregion zu Tschechien ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert mit über 300 ein Corona-Hotspot. Deshalb hat der Hofer Bundestagsabgeordnete und Bundestagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich (CSU) ein sofortiges Impfangebot für alle Bewohner und Bewohnerinnen in der Grenzregion zu Tschechien gefordert. Dieses Forderung stellte der Abgeordnete in einem Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU).

Grenzregion weit entfernt von Inzidenzwert 50 oder 35

Das Angebot sei nötig, wenn bei der Bund-Länder-Konferenz weitere Öffnungsschritte an Inzidenzwerte von 50 oder gar 35 geknüpft würden, so Friedrich. Diese Werte lägen für die bayerisch-tschechische Grenzregion in weiter Ferne. Sollte es bei den Werten von 50 oder 35 bleiben, sei auf absehbare Zeit keine Öffnung der Schulen, Geschäfte und der Gastronomie im Grenzgebiet zu erreichen.

"Es muss sofort die Priorisierung bei der Covid-19-Impfung überarbeitet und allen Bewohnern in den Grenzregionen zu Tschechien ein Impfangebot gemacht werden." Hans-Peter Friedrich, Bundestagsabgeordneter aus Hof

Der Abgeordnete begründet seine Forderung mit der angespannten Corona-Lage in Tschechien. Das Nachbarland bekomme die Eindämmung des Coronavirus offensichtlich nicht in den Griff. "Das schlägt bei uns in Ostbayern mit aller Wucht durch", so Friedrich, der auch ehemaliger Bundesinnen- und Bundeslandwirtschaftsminister ist.

Ohne Impfangebot "spitze sich Lage im Grenzgebiet zu"

Trotz verschärfter Einreisebestimmungen gelinge es nicht, die Zahl der Neuinfektionen und damit die Sieben-Tage-Inzidenzen zu reduzieren.

"Wenn wir unseren Bewohnern jetzt kein Impfangebot machen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Situation noch weiter zuspitzt." Hans-Peter Friedrich, Bundestagsabgeordneter aus Hof

Behörden und Ärzte stehen bereit für mehr Impfungen

Der Abgeordnete betonte, das in Deutschland immer mehr Impfstoff zur Verfügung stehe. Die Behörden, Impfzentren und Hausärzte in Ostbayern stünden "in den Startlöchern" für mehr Impfungen.