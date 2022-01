Friedlicher Corona-Protest in München - Anzeigen in Schweinfurt

In München ist eine Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Sonntagnachmittag friedlich verlaufen. Der Polizei-Einsatzleiter sprach gegenüber dem BR von rund 150 Teilnehmern. Die Versammlung steht unter dem Motto "Die Große Kinder Stehen Auf Demo" und hatte sich im Vorfeld gezielt an Kinder und deren Familien gewandt.

Die Mindestabstände sowie die Maskenpflicht wurden größtenteils eingehalten. Am Rande der Demonstration am Wittelsbacherplatz standen zwei Gegendemonstranten. Die Stimmung war friedlich. Die Polizei habe nicht eingreifen müssen.

Die Veranstalter hatten für die Versammlung im Vorfeld beim zuständigen Kreisverwaltungsreferat 500 Teilnehmer angemeldet.

Nicht angemeldete Proteste in Schweinfurt

Im unterfränkischen Schweinfurt sind am Sonntagabend erneut zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren rund 600 Menschen in verschiedenen Gruppen bei der nicht angemeldeten Versammlung in der Stadt unterwegs.

Eine parallel stattfindende und angemeldete Gegendemo mit rund 200 Menschen am Schillerplatz sei bislang friedlich verlaufen. Zuvor fand bereits eine ebenfalls angemeldete Gegendemo mit rund 100 Menschen am Marktplatz statt.

200 Anzeigen wegen "Spaziergang"?

Die Stadt hatte wegen mehrerer Vorfälle bei früheren Protesten die Regeln verschärft. Unangemeldete Versammlungen dürfen in Schweinfurt nur noch ortsfest sein, also keine Spaziergänge im eigentlichen Sinne. Rund 200 Personen hätten sich am Sonntag nicht daran gehalten. Sie müssten nun mit Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.

Mit Kinderwagen gegen Polizeikette

Am zweiten Weihnachtsfeiertag hatte es in Schweinfurt eine unangekündigte Versammlung gegeben, bei der es zu Aggression und Gewalt gekommen war. Ein vier Jahre altes Kind war durch Pfefferspray leicht verletzt worden, als seine Mutter offenbar die Polizeikette durchbrechen wollte. Bei einer Kundgebung vor Weihnachten hatten Teilnehmer nach Polizeiangaben versucht, ein Zivilfahrzeug der Polizei in Brand zu setzen.

Festnahme in Augsburg

Am Samstag hatten in Bayern mehrere Tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine mögliche Impfpflicht demonstriert. Im mittelfränkischen Ansbach zogen nach Polizeiangaben etwa 2.700 Menschen durch die Stadt. Es gab zwei Gegendemonstrationen mit insgesamt etwa 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dennoch sei alles friedlich geblieben, sagte ein Polizeisprecher.

Bis zu 2.500 Menschen trafen sich in Augsburg am Samstagabend zu einem unangemeldeten Protest. Die etwa zweistündige Versammlung sei weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen, teilte die Polizei mit. Vereinzelt sei es zu Auseinandersetzungen gekommen, als Teilnehmer versuchten, die Polizeiketten zu durchbrechen.

Dabei wurde nach Polizeiangaben ein Beamter zu Boden gestoßen. Der Angreifer wurde vorläufig festgenommen. Bei einer Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte ein Messer bei ihm. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren.

Friedlicher Protest in Regensburg

In Regensburg kamen nach Polizeiangaben etwa 2.000 Menschen zusammen, um gegen eine mögliche Impfpflicht zu demonstrieren. Zeitgleich gab es eine Gegendemonstration mit rund 170 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die zum Teil versuchten, den Aufzug zu stoppen, wie ein Polizeisprecher sagte. In Neumarkt in der Oberpfalz zählten die Einsatzkräfte etwa 2.000 Menschen, die friedlich demonstrierten.

Großdemo in Hamburg

Deutschlandweit die größte Demonstration gab es am Samstag in Hamburg, wo sich nach Polizeiangaben rund 13.700 Menschen versammelten. Auch in zahlreichen anderen Städten waren jeweils mehrere Tausend Demonstranten unterwegs. In einigen Städten gab es auch Gegendemonstrationen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gingen deutlich auf Distanz zu den Protesten gegen die Corona-Politik.

Teilnehmer ignorieren Maskenpflicht und Abstandsregeln

In Hamburg stand die Demonstration unter dem Motto "Das Maß ist voll. Hände weg von unseren Kindern". Entgegen den Aufforderungen der Veranstalter trugen viele Teilnehmer keine Masken und hielten sich auch nicht an Abstandsregelungen.

In Frankfurt am Main protestierten nach Polizeiangaben bis zu 8.000 Menschen. In Düsseldorf und Freiburg waren es laut Polizei bis zu 6.000 Menschen, in Magdeburg rund 5.000 Menschen in zum Teil nicht angemeldeten Aufzügen. Knapp 2.000 Teilnehmer waren es im hessischen Wetzlar und rund 1.250 im rheinland-pfälzischen Trier. In Schwerin versammelten sich nach Polizeiangaben rund 1.600 Gegner von Corona-Maßnahmen,