Friedlicher Corona-Protest in Bamberg, Bayreuth und Nürnberg

In Bamberg begann der Corona-Protestzug am Bahnhof. Die Demonstration zog etwa einen Kilometer am Rande der Innenstadt entlang. Nach Angaben der Polizei nahmen etwa 2.100 Personen teil. Mit Plakaten wie "Hände weg von unseren Kindern" oder "Friede und Freiheit" wandten sich die Demonstranten vor allem gegen die Pläne für eine Impfpflicht.

Keine Maskenpflicht bei Protest in Bamberg

Die Veranstaltung sei insgesamt friedlich und ohne nennenswerte Störungen verlaufen, sagte Thomas Schreiber von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. Der Protestzug wurde von Ordnern geregelt. Der Veranstalter "Stay Awake Bamberg" habe von Anfang an mit der Polizei kooperiert und zusammengearbeitet, hieß es von der Polizei. Eine Maskenpflicht hatten die Behörden nicht angeordnet.

Weitere Demonstrationen angemeldet

Auch an den kommenden Montagen sind in Bamberg Demonstrationen angemeldet. "Wir hoffen, dass es friedlich bleibt und wir keine Schweinfurter Verhältnisse kriegen", erklärte Polizeisprecher Schreiber.

Corona-Demos auch in Nürnberg, Bayreuth und weiteren Städten

In Nürnberg nahmen am Montagabend nach Angaben der Polizei 4.700 Menschen an einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen teil. In Bayreuth waren es laut Polizei 1.400. Zwischenfälle meldete die Polizei nicht. Corona-Demos fanden etwa auch in Kronach, Forchheim, Coburg, Dinkelsbühl und Hof statt.

Schnelle Urteile nach Ausschreitungen in Schweinfurt

Nach den Ausschreitungen bei Corona-Protesten in Schweinfurt am Sonntag sind bereits am Montag vier Angeklagte in beschleunigten Verfahren verurteilt worden. Gegen zwei Männer verhängte das Amtsgericht wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und Körperverletzung beziehungsweise versuchter Körperverletzung Bewährungsstrafen von zwölf und acht Monaten, gegen eine Frau sechs Monate auf Bewährung. Ein weiterer Angeklagter wurde wegen Widerstands und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt.

Acht Polizisten und mehrere Teilnehmer verletzt

Bei der Demonstration am Sonntagabend waren acht Polizisten und mehrere Teilnehmer der Kundgebung verletzt worden – darunter ein vierjähriges Mädchen, das laut Polizei in eine Pfefferspraywolke geriet, als seine Mutter eine Absperrung durchbrechen wollte. Nach einer Augenspülung sei das Kind wieder beschwerdefrei gewesen, teilte die Polizei mit.