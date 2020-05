Friedliche Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Nürnberg

In vielen Städten in Bayern wurde heute gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert. Fünf Kundgebungen waren am Nachmittag in Nürnberg angemeldet. Drei davon wurden an der Meistersingerhalle abgehalten. Dort hatten die Initiativen "Netzwerk Impfentscheid" und "Lesen für die Demokratie" zu Protesten aufgerufen. Dagegen wiederum protestierte das "Bündnis Nazistopp" ebenfalls an der Meistersingerhalle.

Einlassstopp verhängt

Die Kundgebung der Corona-Maßnahmen-Gegner war von den Behörden aufgrund des Infektionschutzes auf 500 Personen begrenzt worden und für 15.30 Uhr angemeldet. Doch schon 45 Minuten vor dem Beginn befanden sich laut Polizeiangaben 568 Demonstrationsteilnehmer auf dem Kundgebungsplatz. Die Polizei verhängte daher einen Einlassstopp zur Kundgebung und wies Demonstranten ab, was diese mit "Buh"-Rufen quittierten, genau wie die Aufforderung zur Einhaltung des Mindestabstands.

Teilnehmer mit unterschiedlichem Hintergrund

Bei den Demonstranten handelte es sich um Kritiker der Corona-Maßnahmen, deren politische Agenda größtenteils auf den ersten Blick nicht erkennbar ist. Darunter befinden sich laut BR-Recherchen aber auch Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Corona-Leugner und Rechtsextreme.

Im Anschluss an die Kundgebung an der Meistersingerhalle lief ein Großteil der Demonstranten zur nächsten Kundgebung an der Wöhrder Wiese. Die Polizei forderte die Teilnehmer mit Durchsagen auf, in kleinen Gruppen den Ort zu verlassen. Einige Demonstranten stimmten daraufhin "Diktatur"-Sprechchöre an. Es kam zu unübersichtlichen Szenen, bei der Demonstranten die Polizeikräfte verbal angingen.