Friedliche Nicht-Wiesn in München

Die Polizei zieht eine positive Bilanz am "Nicht-Wiesn-Samstag". Laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums München waren die wenigen Personen vernünftig und haben sich weitestgehend an Abstandsregeln und Alkoholverbot gehalten.

Picknick vor der Bavaria

Den ganzen Tag über waren schätzungsweise um die 500 Menschen auf der Theresien-Wiese. Einige kleinere Grüppchen hatten sich zum Zeitpunkt des traditionellen O'zapfens um 12 Uhr an der Bavaria versammelt. Die einen stießen mit alkoholfreien Bier an, andere picknickten vor der Bavaria, nur wenige kamen in Tracht. Die Polizei schätzte die Zahl um die Mittagszeit auf rund 200 Personen.

60 Polizisten, aber keine Anzeige

Die Polizei war mit rund 60 Beamten vor Ort. Unter anderem mussten einige Besucher auf das Alkoholverbot hingewiesen werden. Nach derzeitiger Information reichten aber aufklärende Gespräche und es brauchte keine Anzeigen.

Demo für Klimapolitik

Den freien Platz nutzte das Netzwerk Klimaherbst für eine Demonstration unter dem Motto "Einzug der Klimaheld*innen". Nach Schätzungen der Münchner Polizei nahmen rund 100 Menschen teil. Die Teilnehmer trugen großenteils Mund-Nasen-Schutz und achteten auf Abstände. Auch hier verlief laut Polizeisprecher alles friedlich.