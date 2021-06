Friedliche Nacht in Augsburg – Heute mehr Besucher erwartet

Insgesamt ziehe die Polizei ein "positives Fazit" der vergangenen Nacht in der Augsburger Innenstadt, nur vereinzelt kam es laut einer Mitteilung zu Zwischenfällen. Trotz des wechselhaften Wetters waren die Maximilianstraße und der angrenzende Bereich demnach zwar auch am Freitagabend gut besucht. Die Augsburger Polizei war nach den Gewaltausbrüchen in der Nacht von Samstag auf Sonntag vergangener Woche jedoch "mit einer entsprechenden Zahl an Einsatzkräften und mit Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei präsent".

13 Männer fallen "wegen provokativem Verhalten" auf

Zwar sei den Beamten gegen 20.45 Uhr in der Katharinengasse nahe der Maximilianstraße eine Gruppe von 13 Männern "wegen provokativem Verhalten" aufgefallen, der ein Platzverweis erteilt wurde; in zwei Fällen seien dabei auch Anzeigen wegen Beleidigungen aufgenommen worden. Insgesamt habe man aber "keine polizeifeindliche Stimmung" wie am vergangenen Wochenende wahrgenommen, sagte ein Sprecher der Augsburger Polizei dem BR auf Nachfrage.

Polizei setzt Zugangsbeschränkungen durch

So hätten sich nahezu alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt an das Glasflaschenverbot gehalten, Ordnungsdienst und Polizei hätten nur in wenigen Fällen einschreiten müssen. Auch die Lage am Herkulesbrunnen war demnach "zu jeder Zeit entspannt", auf die Zugangsbeschränkungen in diesem Bereich sei konsequent geachtet worden.

Polizei meldet nur wenige Zwischenfälle

Bis auf wenige Fälle von Ruhestörungen und zwei Betrunkene, die die Nacht in der Arrestzelle beziehungsweise im Klinikum verbringen mussten, sei es zu keinen nennenswerten Zwischenfällen gekommen. Nach Schließung der Gastronomie um Mitternacht habe der Großteil der Feiernden den Nachhauseweg angetreten.

Am Samstag erwartet die Polizei mehr Besucher in der Innenstadt

Am heutigen Samstag erwartet die Polizei laut dem Sprecher wegen des erwarteten, besseren Wetters allerdings wieder mehr Besucher in der Innenstadt und im Bereich der "Maxstraße". Die Polizei werde wieder mit einem entsprechenden Aufgebot präsent sein und "die Maßnahmen genauso konsequent umsetzen wie gestern".

Erster Verdächtiger der Krawallnacht am Freitag festgenommen

Gestern war im Zuge der Ermittlungen rund um die Krawallnacht am vergangenen Wochenende ein erster Verdächtiger festgenommen worden, der Flaschen und andere Gegenstände auf Polizeibeamte geworfen hatte. Er sitzt laut der Staatsanwaltschaft bereits wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung in Untersuchungshaft.