Friedhof oder einäschern – Was tun, wenn ein Haustier stirbt?

Möglichkeit Nummer 3: In die Tierkörperbeseitigung geben

Man kann sein Tier von der Tierkörperbeseitigung abholen lassen, selbst vorbeibringen oder wenn man es bein Tierarzt lässt, etwa nach dem Einschläfern, kann es dort auch abgeholt werden. Alle am jeweiligen Tag gesammelten Kadaver werden dann in der Tierkörperbeseitigungsanlage zerkleinert, hocherhitzt und schließlich zu Tiermehl und Tierfett weiterverarbeitet. Tiermehl wird an Zementwerke geliefert, als Ersatzbrennstoff. Das Tierfett wird verwendet zur Herstellung von Biodiesel. Die Kosten für den Tierhaltenden liegen je nach Tier bei 30 bis 50 Euro.

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt gibt es in Bayern an sechs Standorten Tierkörperverwertungsanstalten: Im oberfränkischen Walsdorf, im mittelfränkischen Gunzenhausen, im niederbayerischen Plattling, im schwäbischen Kraftisried, und an zwei Oberbayerischen Standorten, nämlich in Oberding und St. Erasmus. Vor allem die Kosten sprächen für die Tierkörperbeseitigung:

"Es ist schlichtweg günstig, die Tierkörperbeseitigung zu nutzen, und es ist die einfachste Möglichkeit. (...) Aber aus emotionalen Gründen und zur Liebe zum Haustier kann man die Tierkörperbeseitigung eigentlich nicht empfehlen." Rainer Berndt, Geschäftsführer des Entsorgungsunternehmens Berndt

Die Laster der Tierkörperbeseitigungsfirmen fahren an einem Tag mehrere Stationen an. Pro Woche sammeln zum Beispiel die Fahrer der Firma Berndt allein in Oberbayern und Schwaben mit ihren Lastern etwa drei Tonnen toter Haustiere ein. Damit machen die Haustiere gerade mal einen Bruchteil aus. Der viel größere Teil, nämlich 1.400 Tonnen, sind tote Tiere von Landwirtschaftlichen Höfen. Auch von Forschungseinrichtungen werden etwa tote Mäuse oder Schweine abgeholt, an denen Tierversuche vorgenommen wurden.