friedenteilen: Augsburger Friedensfest im Corona-Jahr

Gemeinsam singen, picknicken und anstoßen: Frieden feiern geht auch im Kleinen, mit Abstand und Hygieneregeln. Die Augsburgerinnen und Augsburger haben ihren bundesweit einzigartigen Feiertag unter besonderen Umständen zelebriert.

Essen teilen und Gespräche finden

Das Picknick im Hinterhof ist eine Notlösung. Wegen der Corona-Pandemie musste am Samstag die große Friedenstafel ausfallen. Sie ist eigentlich der Höhepunkt des Kulturprogramms. Dabei geht es darum, dass Menschen Essen mitbringen und es mit anderen teilen und so ins Gespräch kommen. Es geht um Verständigung.

Keine Friedenstafel wegen Corona-Ansteckungsgefahr

In früheren Jahren war der Rathausplatz immer voll. Mit überall Tischen mit weißen Tischdecken unter weißen Sonnenschirmen. Viele hundert Augsburger aus verschiedenen Kulturen kommen dort jedes Jahr zusammen zum Austausch. Dieses Jahr gibt es die Friedenstafel nur in kleiner Version. Die Stadt hat stattdessen aufgerufen, dezentrale Picknicks zu veranstalten - in privatem Rahmen, um die Corona-Ansteckungsgefahr gering zu halten. Unter dem Hashtag #friedenteilen wurden die fotografisch festgehaltenen Eindrücke in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Digitales Friedensfest

Diese Idee könnte auch für kommende Friedensfeste eine Lösung sein: Denn so könnten nicht nur Interessierte in Augsburg das Friedensfest feiern, sondern weltweit, sagte Christiane Lembert-Dobler, die Leiterin des Augsburger Friedensbüros.

Preis für "tolerantes Miteinander“

Dieses Jahr vergab die Stadt zudem wieder den Friedenspreis, mit dem alle drei Jahre Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die sich um "ein tolerantes und friedvolles Miteinander von Angehörigen vielfältiger Kulturen und Religionen verdient gemacht haben". Mit dem evangelischen Landesbischof Heinricht Bedford-Strohm und dem katholischen Reinhard Kardinal Marx sind die beiden diesjährigen Preisträger christliche Theologen, die sich besonders für die Ökumene einsetzen.

