Friedenstaube überdeckt Z-Symbol an Würzburger Gethsemanekirche

Friedenstaube statt Kriegssymbol: An der Fassade der Würzburger Gethsemanekirche hängt jetzt ein weißes Banner. Darauf zu sehen ist eine Friedenstaube und ein Herz mit farbigen Handabdrücken. Der bemalte Stoff wurde von der benachbarten Mittelschule gestaltet. Das Friedens-Zeichen überdeckt ein russisches Propaganda-Symbol.

Schulleiter: Zeichen für Vielfalt, Frieden und Versöhnung

"Wir wollen damit als Schule, an der Schüler aus mehr als 50 Nationen lernen, für Vielfalt, Frieden und Versöhnung werben", sagte Schulleiter Winfried Gintschel auf Anfrage von des BR. Die Idee zu dem Transparent sei Lehrern, Schülern und der benachbarten Kirchengemeinde gemeinsam gekommen. Man wolle niemanden verurteilen. Dem Wunsch einiger Eltern, nicht in der Schule über den Krieg in der Ukraine zu sprechen, sei er aber dennoch nicht nachgekommen. Denn die Erziehung zu Frieden, Toleranz und Demokratie gehöre zu den Kernaufgaben einer Schule, sagt Gintschel.

Polizei ermittelt wegen Z-Symbol auf Kirchenmauern

Vor knapp einer Woche hatten Unbekannte insgesamt fünf große schwarze "Z" -Buchstaben auf die Gethsemane-Kirche im Stadtteil Heuchelhof gesprüht. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Wer das Symbol der russischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg öffentlich verwendet, muss in Bayern mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

In dem Würzburger Stadtteil, in dem die Kirche steht, leben viele russischstämmige Menschen, wie etwa Spätaussiedler aus Russland. Die Gemeinde hatte am Sonntagabend bereits mit einem Friedensgebet reagiert, an dem unter anderem der Würzburger Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) teilnahm. Wann die Kirche von den Schmierereien gereinigt wird, ist noch nicht bekannt.