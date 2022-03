Friedenstag bei Schaeffler: Schweinfurt und Eltmann beteiligt

Am europaweiten Friedenstag des internationalen Großkonzerns Schaeffler haben sich auch die beiden unterfränkischen Standorte beteiligt. Der Friedenstag fand genau einen Monat nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine statt, soll aber auch an andere Konflikte auf der Welt erinnern.

Schaeffler in Unterfranken: Lichtergedenken für die Ukraine

Am Standort Eltmann im Landkreis Haßberge versammelte sich nahezu die gesamte Belegschaft vor dem Haupttor. Die meisten der etwa 80 Personen zündeten Kerzen an und stellten sie zu einem Peace-Symbol auf den Boden. Laut dem Betriebsratsvorsitzenden Ulrich Schöpplein kamen auch am Standort Schweinfurt Beschäftigte auf dem Werksgelände für eine Lichtaktion zusammen. An diesem Friedenstag beteiligten sich auch die übrigen etwa zwanzig deutschen Schaeffler-Werke, so Schöpplein. Hinzu kommen noch die 14 europäischen Standorte. Zu ihnen zählen beispielsweise Werke in Ungarn, Italien, Spanien und Portugal.

Betriebsrat bei Schaeffler: Frieden muss gelebt werden

Schöpplein erklärte, dass der Friedenstag genau einen Monat nach Beginn des Krieges in der Ukraine stattfand. Außerdem soll der Friedenstag auch auf andere Konflikte aufmerksam machen. Zu diesen gehöre beispielsweise die Situation in Syrien. Der Betriebsratsvorsitzende sagte: "Frieden fällt nicht vom Himmel – Frieden muss von allen gelebt und bewahrt werden. Hoffen wir, dass die Waffen schnellstens schweigen und Diplomatie zu Frieden und Versöhnung führt."

Schaeffler-Werk in Russland läuft weiter

Auf einer Bilanzpressekonferenz am 08. März hatte Schaeffler erklärt, ein eigenes Werk in Russland zunächst nicht zu schließen. "Die Lage in der Ukraine ist erschreckend und zutiefst beunruhigend". Mit diesen Worten hat Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender von Schaeffler, die diesjährige Bilanzierung eröffnet. Er sei "schockiert von Zerstörung und dem Leid" und hoffe, dass der "Krieg sofort gestoppt wird." Das Unternehmen überlege täglich, wie es mit seinen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine und 174 Mitarbeitenden in Russland weitermache, hieß es bei der Bilanzpressekonferenz. Schaeffler hat zudem einen Lieferstopp seiner Produkte nach Russland verhängt.

Der Automobil- und Industriezulieferer hat in Europa circa 55.000 Beschäftigte. Davon sind in Deutschland etwa 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Standort Schweinfurt hat über 4.300 Beschäftigte. Knapp 370 Personen arbeiten in dem Werk in Eltmann. Laut einer Pressemitteilung plante der Schaeffler-Betriebsrat am Standort Eltmann in Abstimmung mit dem Gesamt- und Konzernbetriebsrat (GKBR) und dem Europäischen Betriebsrat (EBR) dieses "Zeichen des Friedens".