Friedenslicht aus Bethlehem kommt nach München

Mit der Weitergabe des Friedenslichts wollen die Pfadfinder am Sonntag ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. Um 15.30 Uhr wird das Friedenslicht bei einem der größten ökumenischen Jugendgottesdienste im deutschsprachigen Raum im Liebfrauendom in Gemeinden und Gruppen ausgeschickt.

Gemeinsamer Jugendgottesdienst wird gefeiert

Den Gottesdienst feiern Kardinal Reinhard Marx, der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und der griechisch-orthodoxe Erzpriester Apostolos Malamoussis.

Friedenslicht geht in öffentliche Einrichtungen

In vielen Pfarreien werden während der Weihnachtsgottesdienste Kerzen am Friedenslicht angezündet, Gläubige nehmen sie mit nach Hause. Pfadfinder tragen es außerdem in Krankenhäuser, Kindergärten und Schulen, Einkaufszentren, Rathäuser, Polizeistationen, Haftanstalten, Asylbewerberunterkünfte, Altersheime und auch in Moscheen und Synagogen.