Friedensforschung an der Uni Bayreuth: Neues Großprojekt geplant

Die Universität Bayreuth will einen neuen Schwerpunkt in der Friedens- und Konfliktforschung aufbauen. Wie die Hochschule mitteilte, ist sie unter anderem mit der Universität Augsburg und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Mitglied eines Verbunds, der sich mit Deutungskämpfen und ihrem Einfluss auf Konflikte befasst.

Uni Bayreuth erhält zwei Millionen Euro Fördersumme

Nun beteiligt sich die Uni an der Gründung eines regionalen Zentrums für Friedens- und Konfliktforschung in Bayern und sei außerdem Partner in einem neuen Kompetenznetzwerk, das Machtstrukturen in Konflikten und Friedensbemühungen untersucht. Beide Vorhaben werden ab dem 1. April für vier Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Uni Bayreuth soll dafür rund zwei Millionen Euro Fördersumme erhalten.

Durch die Krise in der Ukraine hat das Thema Frieden noch mehr in den Mittelpunkt gerückt. "Der Krieg in der Ukraine und seine schrecklichen Folgen machen uns bewusst, wie unentbehrlich eine wissenschaftliche Forschung ist", wird der Präsident der Universität Bayreuth, Stefan Leible, in dem Schreiben der Uni zitiert. Es sei wichtig, den Ursachen von Konflikten und den Voraussetzungen friedlicher Koexistenz auf den Grund zu gehen.

Forschung soll Impulse für Politik und Organisationen liefern

Aus der Forschung gewonnene Erkenntnisse sollen unter anderem neue Impulse für die Beratung politischer und zivilgesellschaftlicher Organisationen geben. Die Ergebnisse sollen auch dabei helfen, Sachverhalte durch Medien und Öffentlichkeit verständlicher zu machen.