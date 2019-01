Friedenseiche Neuendettelsau wird gefällt

Die 148 Jahre alte Eiche, die auch ein Stück des Stadtbildes von Neuendettelsau mit prägte, ist in einem so schlechtem Zustand, dass sie nun abgesägt werden muss. Der Baum wurde im November von einer Sachverständigen geprüft. Sie fand einen Pilzfruchtkörper in der Eiche.

Straßensperrung wegen Baumfällarbeiten

Wie die Diakonie Neuendettelsau mitteilt, werden dafür ab 7 Uhr die Wilhelm-Löhe-Straße und die Altendettelsauer Straße gesperrt. Die Baumfällarbeiten sollen gegen 9 Uhr beginnen und mehrere Stunden dauern. Eine Baumsachverständige und ein Vertreter des Ansbacher Landratsamts hatten die alte Friedenseiche vor einigen Wochen untersucht und festgestellt, dass der Baum in einem sehr schlechten Zustand ist. Vor allem bei Stürmen besteht die Gefahr, dass die rund 12 Meter hohe Eiche umstürzen könnte.

Der Baum steht an einem zentralen Platz, an dem viele Schüler und Besucher der Laurentiuskirche sowie der diakonischen Einrichtungen vorbeilaufen. Um dem Naturschutz Rechnung zu tragen, wird die Eiche vorsichtig und abschnittsweise so gefällt, dass die Höhlen von Käfern nicht beschädigt werden.

Der gefällte Baum kommt dann als Totholz in den Wald bei Neuendettelsau. - Die Friedenseiche wurde im Jahr 1871 nach dem Sieg im Krieg gegen Frankreich gepflanzt.