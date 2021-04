Friedensbündnis fordert Abrüstung bei Ostermarsch in Erlangen

Rund 100 Menschen haben in Erlangen für Frieden und Abrüstung demonstriert. Unter dem Motto "Lockdown für die Rüstung" versammelten sich Mitglieder des Nürnberger Friedensbündnisses, verschiedener Parteien und Nichtregierungsorganisationen zu einer Kundgebung auf dem Erlanger Schlossplatz.

Forderung nach Abrüstung und Warnung vor Rechtsextremismus

Die Aktivisten fordern unter anderem, dass Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag der UNO unterzeichnet, seine Auslandseinsätze beendet und Rüstungsexporte einstellt. Mit Sorge betrachten die Menschen auch die weltweit steigenden Rüstungsausgaben sowie die Überlegungen der Bundeswehr, bewaffnete Drohnen anzuschaffen. Mehrere Redner warnten zudem vor einem Erstarken rechtsextremer Gruppen in Deutschland und forderten ein entschiedenes Eintreten gegen Faschismus und für ein friedliches Miteinander.

Gedenken an Massaker von Cumiana

Im Anschluss an die Kundgebung zogen die Demonstranten durch die Innenstadt zum Langemarckplatz, um an das Massaker in Erlangens italienischer Freundschaftsstadt Cumiana zu erinnern. Am 3. April 1944 ließ dort der SS-Offizier Anton Renninger als Vergeltung für eine Aktion von Partisanen 51 Zivilisten hinrichten. Nach dem Krieg lebte Renninger lange Jahre unerkannt in Erlangen, bis er im Herbst 1999 von der Turiner Militärstaatsanwaltschaft angeklagt wurde. Er starb im Jahr 2000, bevor der Prozess beendet werden konnte.