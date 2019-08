Friedens-Picknick im Augsburger Stadtteil Oberhausen

Mehr als 120 Menschen kamen zur kleinen Friedenstafel auf den Helmut-Haller-Platz. Sie ist eine von mehr als 150 Veranstaltungen im Kulturprogramm vor dem Augsburger Hohen Friedensfest am 8. August, aber eine ganz besondere im sozialen Brennpunktviertel Oberhausen.

Gemeinsames Picknick soll ein Zeichen setzen

"Es sind alle eingeladen mit Familie, Freund*innen und Nachbar*innen zum Helmut- Haller-Platz zu kommen und mitgebrachte - gerne selbstgemachte - Speisen zu teilen", heißt es auf der zugehörigen Webseite des Kulturamts.

Das gemeinsame Picknick solle ein Zeichen dafür setzen, dass alle Bewohner gleichwertig zur Stadtgesellschaft gehören, unabhängig davon, ob sie seit Generationen in Augsburg ansässig oder zugewandert sind, unabhängig von Alter, Geschlecht, Beruf oder sozialer Lebenslage, so Augsburgs Kulturreferent Thomas Weitzel.

Entsprechend bunt war auch das Publikum, das sich um die Mittagszeit auf dem Helmut-Haller-Platz versammelt hatte: Christen, Juden, Muslime und Vertreter anderer Religionsgemeinschaften saßen gemeinsam an der gedeckten Friedenstafel und tauschten mitgebrachte Speisen aus.

"Mayors for Peace" gegen Atomwaffen

Die Vertreter der verschiedenen Religionsgemeinschaften überbrachten Friedensgrüße und machten mit dem Blick auf die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten deutlich, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist. Vor dem Bahnhof wurde die Fahne der "Mayors for Peace" gehisst, eine weltweite Organisation, zu der auch Augsburg seit dem Jahr 2004 gehört. Sie war 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima gegründet worden und macht sich für eine atomwaffenfreie Welt stark.

Neben der kleinen Friedenstafel in Oberhausen gab es im Rahmen des Friedensfestes bereits eine kleine Friedenstafel im Bärenkeller am 28. Juli. Am 8. August findet die große Augsburger Friedenstafel auf dem Rathausplatz statt.