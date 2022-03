Friedbergerin nimmt drei Flüchtlingsfamilien aus der Ukraine auf

"Willkommen im Chaos", sagt Nicole Meine lachend, als sie die Tür öffnet. In ihrem Haus ist momentan viel los, schließlich wohnen dort gerade 13 Menschen unter einem Dach. Für die drei ukrainischen Mütter, ihre fünf Kinder und die Oma samt Hund ist Wulfertshausen, ein kleiner Ort nahe Friedberg, nach tagelanger Flucht zum sicheren Ort geworden.

Eine App übersetzt aus dem Ukrainischen

Weil keiner die Sprache des anderen spricht, muss eine Übersetzung-App ran. Das klappt erstaunlich gut. Die blonde Julia aus Kiew, eine Lehrerin, spricht übers Handy auf Ukrainisch ein, wie es ihren Kindern geht, der fünfjährigen Anja und dem zehnjährigen Artem - und das Telefon liefert sofort die gesprochene Übersetzung.

Zuerst seien ihre Kinder sehr verängstigt gewesen, sagt sie. Jetzt aber sei ihre körperliche und psychische Verfassung wieder gut, "das ist alles Nicole und ihrer Familien zu verdanken", so lässt Julia über die Technikstimme der App verlauten.

Die Angst der Geflüchteten

Die junge Frau versucht immer zu lächeln, obwohl ihr die Angst um ihren Mann, der nahe Kiew zurückgeblieben ist, ins Gesicht geschrieben steht. Ihr Mann sei in großer Gefahr und auch die Familie: "Ich rufe jeden Morgen an und habe große Angst, wenn mein Mann nicht ans Telefon geht", sagt Julia unter Tränen. Nicole Meine legt ihr tröstend die Hand auf den Arm.

Einfach nach Breslau an den Bahnhof gefahren

Dass jetzt beide so nebeneinander sitzen, das ist der Beherztheit der dunkelhaarigen Frau aus Wulfertshausen zu verdanken. Nicole Meine, selbst Mutter von drei Buben, hat sich mit ihrem Mann Heinz einfach ins Auto gesetzt, als die ersten Bilder des Krieges über den Fernseher flimmerten. Sie fuhren ins polnische Breslau und packten am Bahnhof die Frauen samt Kindern und Familienhund ein. Nicoles Söhne räumten derweil zuhause die Kinderzimmer frei.

Zusammen kochen, lachen - und weinen

Jetzt sitzen alle um den großen Holztisch, in der Mitte eine große Packung Taschentücher. Auf dem Herd köchelt Suppe. Die ukrainische Spezialität Borschtsch gab es auch schon, den haben die Gäste gekocht. Viele Freunde helfen, sagt Nicole Meine, fahren etwa Lebensmittel einkaufen. Heute kochen sie Milchreis, ansonsten viel Suppe, weil man das in der Ukraine oft isst. Ab und zu steht auch mal ein typisch deutsches Gericht auf der Speisekarte.

Die Mütter aus der Ukraine sind dankbar

Das mit der Weihnachtsgeschichte habe sie nie verstanden, sagt Nicole, wie man denn bitte Hilfesuchende einfach weiter schicken könne. Die Frau mit den dunklen kurzen Haaren und mit den fröhlichen Augen hilft ganz selbstverständlich, motiviert durch einen "inneren Kompass". Die Ukrainerin Julia ist dankbar dafür. Sie spricht ein paar Sätze aufs Handy, die App übersetzt: "Und wir möchten ein großes Wort des Dankes sagen, sie haben uns als einen der Ihren nach Hause genommen und sie haben unsere Probleme auf Ihre Schultern genommen."

Wie die ukrainischen Kinder mit dem Krieg umgehen

Lehrerin Olena kommt auch aus der Nähe von Kiew, ihr Mann sitzt dort im Schützengraben. Ihre Tochter Sofia, neun Jahre, sagt wenig, will am liebsten eng bei der Mama sitzen, immer wieder rollen ihr Tränen übers Gesicht. David, der Neunjährige Sohn von Alena aus Melitopol dagegen will erzählen. Er ist ein aufgeweckter Kerl, der schon etliche Worte auf Deutsch gelernt hat, wie zum Beispiel, dass er schon "in die dritte Klasse geht".

Die zerrissenen Familien

Davids Vater hilft in einem Flüchtlingscamp an der Grenze zu Rumänien. Was mit Alenas Familie im mittlerweile russisch besetzen Melitopol ist, das weiß sie nicht. Im Einfamilienhaus der Familie wohnen jetzt jedenfalls ein paar mehr Leute als gewöhnlich. Die räumliche Enge, das sei kein Problem, sagt Heinz Meine. Viel bedrückender sei mitzuerleben, was die Angehörigen der Frauen direkt vor Ort erleben und aushalten müssten: "Wir kriegen halt mit, was jedem einzelnen passiert, ungefiltert. Und ich habe keinen Zweifel, dass das auch stimmt."

Die Kinder aus der Ukraine haben sich schon etwas eingelebt

Den Kindern ist der Krieg immer öfter jetzt schon ein Stückchen weit von der Seele gerückt. Sie spielen zusammen, als würden sie sich schon ewig kennen, am liebsten Memory und Mühle, und sie laufen zum Kicken auf den Bolzplatz. Bis auf die Kleinste gehen auch die ukrainischen Kinder schon in die Schule. Davids Oma Nadia, die Anfang 70 ist und noch ein bisschen Deutsch aus der Schule kann, wurde bereits von den Nachbarn zum Kaffee eingeladen.

Die Familien füllen Formulare aus, lachen und weinen

Es wird viel gesprochen an diesem großen Küchentisch, hier werde Behörden-Formulare ausgefüllt und sogar erste Bewerbungen geschrieben. Es wird gelacht, wenn die Übersetzung-App mal wieder daneben greift und etwas davon erzählt, "dass der Hund raucht". Es wird aber auch viel geweint.

Julia erzählt, sie habe nicht geglaubt, dass Russland die Ukraine angreifen würde, bis zuletzt: "Wir haben studiert, unsere Kinder aufgezogen, unser Bestes gegeben, aber dieses Leben endete am 24. Februar", dem Tag des Kriegsbeginns. Allen rund um den Tisch herum stehen auf einmal die Tränen in den Augen. Wie es weiter geht? Das weiß keiner, sagt Olena. Wenn es nach Nicole Meine geht, dann können ihre Gäste bleiben - solange wie sie möchten.