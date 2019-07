Friedberger Bürgermeister wegen Baumaßnahme in der Kritik

In den letzten Tagen durfte sich Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann (SPD) über positive Schlagzeilen und viele Besucher beim mittelalterlichen Altstadtfest "Friedberger Zeit" freuen. Doch nun holen ihn die Amtsgeschäfte wieder ein. Eichmann muss sich vor dem Bauausschuss der Stadt erklären, weil er einen Teilausbau der Bahnhofstraße für 350.000 Euro ohne Zustimmung des Stadtrates beauftragen und durchführen ließ.

Zustimmung des Stadtrates ab 90.000 Euro nötig

Laut Claudia Eser-Schubert von den Grünen hätte Eichmann ab einer Summe von 90.000 Euro zwingend die Zustimmung des Stadtrates gebraucht. Die Stadträtin, die auch im Bauausschuss sitzt, ist spürbar verärgert. Der Vorgang spiegle ein "Nicht-Ernst-Nehmen des Stadtrates seitens des Bürgermeisters" wider, so Eser-Schubert. Sie sei daher gespannt, wie die Kollegen im Ausschuss reagieren.

Friedberger Bürgermeister Eichmann räumt Fehler ein

Auch Bürgermeister Eichmann dürfte mit Spannung auf die Sitzung warten. Dem BR gegenüber räumte er eine "Berechtigung für den Unmut" seiner Stadträte ein. Es habe einen dezidierten Planungsauftrag gegeben, der direkt umgesetzt worden sei. Der Fehler sei gewesen, das Ganze nicht noch einmal im Bauausschuss vorzustellen. Außerdem gelobt Eichmann: "Das wird in dieser Form nicht mehr vorkommen." Ob die Stadträte seinem Antrag auf nachträgliche Genehmigung zustimmen, könne er aber nicht vorhersehen.

Kommunalaufsicht will Bürgermeister um Stellungnahme bitten

Stadtrat Manfred Losinger (CSU) ist gespannt, wie Eichmann "sein Vorgehen im Detail erklärt". Der stellvertretende Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg sieht darüber hinaus die Kommunalaufsicht des Landratsamtes in der Pflicht, den Fall zu prüfen. Zuständig wäre dann Beate Schwägerl. Ihr wurde der Fall bereits zugetragen. Die Kommunalaufsicht werde Roland Eichmann jetzt um Stellungnahme bitten, bestätigt sie dem BR. Danach werde entschieden, welche Maßnahmen aus Sicht der Rechtsaufsicht zu ergreifen seien.

Umbau der Bahnhofstraße bereits abgeschlossen

Ob Friedbergs Bürgermeister also bald mit einem Disziplinarverfahren konfrontiert sein wird, ist noch offen. Die Sitzung des Bauausschusses dürfte in jedem Fall unangenehm werden. Claudia Eser-Schubert fällt ein denkbar schlechtes Urteil über den Bürgermeister: "Er hat nie verstanden, dass Bürgermeister und Stadtrat im Team arbeiten müssen, um die Stadt voranzubringen", sagte sie gegenüber dem BR. Für viele im Stadtrat sei dies "der letzte Tropfen" gewesen, der nun möglicherweise das Fass zum Überlaufen bringt. Die Baumaßnahme in der Bahnhofstraße ist unterdessen abgeschlossen. Die Stadt wird die Baukosten vollumfänglich begleichen.