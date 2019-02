FridaysForFuture: Tausende Schüler demonstrieren in Ostbayern

In Passau sind etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler am Mittag für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Die Resonanz hat selbst die Organisatoren überrascht. Man habe höchstens mit 200 bis 300 gerechnet, hieß es. Am Rathausplatz ergriffen Schülerinnen das Wort: "Wir lassen es uns nicht nehmen, für unsere Zukunft einzustehen und dafür zu kämpfen. Ihr könnt uns nicht bremsen!", so Sina Naab in ihrer Rede. Julia Knott forderte Änderungen in der Klimapolitik. Es könne nicht sein, dass sie (die Politiker) die Lösung von so vielen Problemen direkt vor der Nase hätten und sie dennoch nicht nutzten. Den Demonstrationszug kommentierten Passauer Passanten vereinzelt mit Applaus. Die meisten äußerten Verständnis für die Anliegen der protestierenden Schüler.

FridaysForFuture stellt Schulleitungen vor Probleme

In Landau an der Isar spricht die Polizei von etwa 200 Demonstranten. Cornelia Feldkamp, die Schulleiterin am Gymnasium sagte dem BR: "Die meisten Schüler waren von uns. Das ist schwierig während der Unterrichtszeit. Wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen." Trotzdem werde es in Landau keine Strafen geben, es war das erste Mal, dass demonstriert wurde. Es betraf drei Unterrichtsstunden, so die Schulleiterin.

Lob für das Engagement der Jugend

Die Demo FridaysForFuture war immer wieder in der Kritik gestanden, weil die Schüler während der Schulzeit demonstrieren. Damit wollen sie mehr Aufmerksamkeit für ihre Anliegen bekommen. In Landau hat der Bundestagsabgeordnete Florian Pronold (SPD) die Demo besucht. Er bedankte sich bei den Schülern und sagte, es sei unheimlich wichtig, dass aus der Jugend heraus in die Politik das Signal kommt: Wir wollen Klimaschutz.

"Ich bin begeistert, wir haben das während meiner Schulzeit nicht geschafft, auf die Straße zu gehen. Ich finde das toll. Beim Thema Klimaschutz ist es wichtig, dass es zivilen Ungehorsam geben darf." Bundestagsabgeordneter Florian Pronold (SPD) auf der Schüler-Demo in Landau

Auch in den Städten Amberg und Cham protestierten heute junge Menschen für den Klimaschutz.

Freitag ist Klimaschutztag

Schon seit mehreren Wochen steht der Freitag bei vielen bayerischen Schülern im Zeichen des Klimaschutzes. Unter dem Hashtag #FridaysForFuture verabreden sie sich über Whatsapp-Gruppen zu Demos. Sie schwänzen den Unterricht und gehen stattdessen auf die Straße, um für eine saubere und lebenswerte Zukunft zu protestieren. Dem Aufruf folgen immer mehr junge Menschen.

Greta Thunberg und FridaysForFuture

Die internationale Protestbewegung FridaysForFuture kommt aus Schweden und verbreitet sich seit mehreren Wochen auch in Deutschland. Die Ikone der Bewegung ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Sie schwänzt seit vergangenem August jeden Freitag und sitzt als Zeichen des Protests vor dem Reichstag in Stockholm.