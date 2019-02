FridaysForFuture: Tausende Schüler demonstrieren für das Klima

Schon seit mehreren Wochen steht der Freitag bei vielen bayerischen Schülern im Zeichen des Klimaschutzes. Unter dem Hashtag #FridaysForFuture verabreden sie sich über Whatsapp-Gruppen zu Demos. Sie lassen den Unterricht Unterricht sein und gehen stattdessen auf die Straße, um für eine saubere und lebenswerte Zukunft zu protestieren. Dem Aufruf folgen immer mehr junge Menschen.

Große Resonanz in Ostbayern

In Regensburg demonstrierten rund 1.000 Teilnehmer. Sie machten sich auf dem Neupfarrplatz für die Energiewende, den Kohleausstieg, den Artenschutz und gegen Plastikmüll stark. Etwa 1.500 Schülerinnen und Schüler sind in Passau auf die Straße gegangen. Die Resonanz dort hat selbst die Organisatoren überrascht. Man habe höchstens mit 200 bis 300 gerechnet, hieß es.

In Landau an der Isar sprach die Polizei von 200 Demonstranten. Dort war auch der Bundestagsabgeordnete Florian Pronold (SPD) vor Ort. Er bedankte sich bei den Schülern und sagte es sei unheimlich wichtig, dass aus der Jugend heraus in die Politik das Signal kommt: Wir wollen Klimaschutz. Auch in Amberg und Cham protestierten heute junge Menschen für den Klimaschutz.

Garmisch-Partenkirchen: Demo nach Schulschluss

Den Schülern in Garmisch-Partenkirchen ist die Umwelt ebenfalls wichtig. Allerdings schwänzten sie dafür nicht, sondern 1.300 Jugendliche versammelten sich erst nach der sechsten Stunde zu einer Kundgebung auf dem Richard-Strauß-Platz.

"Wir lassen uns nicht vor den Karren der Münchner Freitags-Demonstration spannen", sagen die Schülersprecher des Werdenfels-Gymnasiums, Oliver Kühle und Sandro Thiele, sie haben gemeinsam mit der Schulleitung ein eigenes Protest-Konzept entwickelt. Auch Schulen in Ettal und Murnau machen mit bei der Demo nach Schulschluss.

Schulleiter verständnisvoll

Viele Schulleiter zeigen sich gegenüber den Schulschwänzern kulant. Vorausgesetzt, es geht den Schülern wirklich um Umweltschutz. Im Adalbert-Stifter-Gymnasium Passau gibt es eigene Entschuldigungsformulare. Bringen Schüler sie mit der Unterschrift der Eltern mit, dürfen sie nach der vierten Stunde die Schule verlassen und auf die Demo gehen, erzählt Schulleiter Guntram Kraus.