Fridays for Future: Verkehrsbehinderungen durch Demos möglich

Am Freitag (24.09.21) kann es vielerorts zu Verkehrsbehinderungen kommen – denn es finden deutschland- und sogar weltweit Klimastreik-Aktionen von der Umweltschutzbewegung "Fridays for Future" statt. Auch in Unterfranken gehen die Aktivisten auf die Straße – unter anderem in Würzburg, Schweinfurt und Aschaffenburg. Das teilen die einzelnen regionalen Bündnisse mit. Zwei Tage vor der Bundestagswahl fordern die Aktivisten Veränderungen und sozial gerechte sowie konsequente Maßnahmen, um die globale Klimaerhitzung auf 1,5°C zu begrenzen.

Dallenberg-Parkplatz in Würzburg teils gesperrt

In Würzburg beginnt die Demonstration um 12 Uhr auf dem Dallenberg-Parkplatz mit einer Kundgebung. Wie die Stadt Würzburg mitteilt, steht ein Teil des Parkplatzes aufgrund der gemeldeten Demo nicht zur Verfügung. Die Stadt bittet die Halteverbotsschilder zu beachten und alle Fahrzeuge bis spätestens 11 Uhr umzuparken – andernfalls wird das Auto umgesetzt und die Rechnung müsse der Fahrzeughalter tragen, so die Stadt Würzburg.

Fahrradzug durch die Würzburger Innenstadt

Anschließend bewegt sich ein Fahrradzug mit den Aktivisten durch die Würzburger Innenstadt. Die Strecke soll über die Löwenbrücke, am Mainkai entlang, über den Röntgenring, die Bahnhofstraße, die Theaterstraße, vorbei an der Residenz zum Ludwigskai und über die Konrad-Adenauer-Brücke zurück zum Dallenbergbad führen. Zwischen 12 und 15 Uhr wird es in den betroffenen Straßenzügen zu Verkehrsbehinderungen kommen, darauf weist die Stadt Würzburg hin.

Klimademos auch in Schweinfurt und Aschaffenburg

In Schweinfurt startet die Klimademo um 13.30 Uhr am Schillerplatz und führt über die Schultesstraße und die Spitalstraße zum Marktplatz. Dort sind Aktionen und Redebeiträge geplant. In Aschaffenburg treffen sich die Aktivisten ab 16 Uhr auf dem Theaterplatz - von dort aus laufen sie durch die Innenstadt. Die Klimademos finden an diesem Tag global statt. Auf allen Kontinenten seien mehr als tausend Aktionen geplant. Angesichts der bevorstehenden Bundestagswahl plane "Fridays for Future" allerdings im besonders großen Maßstab in Deutschland, heißt es.