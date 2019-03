Fridays for Future: Über 1.000 Schüler streiken in der Oberpfalz

Weil sie mehr Klimaschutz fordern, sind heute wieder zahlreiche Schüler in ostbayerischen Städten auf die Straße gegangen. Allein in Regensburg zogen um die 800 Menschen nach Schätzungen der Polizei am Mittag bei einer erneuten Fridays for Future-Demo durch die Stadt. Hauptsächlich waren es Schüler, die für mehr Umweltschutz während der Schulzeit auf die Straße gingen - trotz Regens und der Androhung von Verweisen.

"Dadurch, dass wir während der Schulzeit auf die Straße gehen, erregen wir noch mehr Aufmerksamkeit. Somit kassieren wir den Ärger von den Erwachsenen, aber zeigen damit auch, dass uns unsere Zukunft wichtiger ist als ein Verweis." - Emilia, 13 Jahre, Teilnehmerin der Fridays for Future-Demo in Regensburg

Die Forderungen: Weniger Autos in der Stadt, mehr ÖPNV

Die Jugendlichen forderten zum Beispiel weniger Plastik, mehr öffentliche Verkehrsmittel und weniger Autoverkehr in der Stadt. Auch der AStA der Universität Regensburg hatte die Studierenden in Regensburg aufgerufen, sich zu beteiligen.

"Ich finde, in der Altstadt wird viel zu viel Auto gefahren und der ÖPNV soll endlich mal besser werden. Dann würden viel mehr Leute mit dem Bus fahren. Dann ist der CO2-Verbrauch viel geringer." - Magdalena, 14 Jahre, Teilnehmerin der Fridays for Future-Demo in Regensburg

Staus wegen Demonstrationszug

Wegen der Veranstaltung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, weil mehrere Straßen und die Nibelungenbrücke wegen des friedlichen Demonstrationszugs gesperrt wurden. Buslinien konnten Haltestellen nicht anfahren. Darüber hinaus meldete die Polizei aber keine Störungen. Zuletzt hatten die Schüler in Regensburg vor zwei Wochen demonstriert. Eine weitere Demonstration für den Klimaschutz gab es noch in Amberg. Bei der Demo in Weiden wurden rund 250 Teilnehmer gezählt.