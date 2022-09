Fridays for Future: Tausende demonstrieren für mehr Klimaschutz

Ungewohnt spät setzte sich der Demonstrationszug von Fridays for Future am Mittag in München in Bewegung. Erst gegen 13 Uhr starteten die laut Polizei rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen ihren Protestzug durch die Münchner Innenstadt. Ungewöhnlich spät deshalb, weil es ja immer ein Markenkern von Fridays for Future war, den Schulunterricht zu streiken und während der Unterrichtszeit auf die Straße zu gehen. Davon ist man jedoch mittlerweile in vielen Ortsgruppen von Fridays for Future abgekommen. Auch weil man mittlerweile ein anderes Selbstverständnis der Bewegung hat.

Klara Bosch, Sprecherin von Fridays for Future München betont, dass man sich mittlerweile nicht mehr als reine Schüler-Organisation, sondern vielmehr als Bindeglied zwischen NGOs wie dem Bund Naturschutz oder Greenpeace und auch radikalen Klimaschützern, zum Beispiel von der Letzten Generation, sehe. Gleichzeitig hätten sich aber auch viele neue Gruppen gebildet, wie etwa die Artists for Future oder die Omas for Future. Klara Boschs Mitstreiter Jonathan Berger sieht das auch so: "Ich glaube, wir sind mittlerweile wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen." Viele Menschen seien positiv gegenüber Fridays for Future gestimmt, vielleicht auch weil die Organisation zahmer geworden sei. Es gebe andere Organisationen, die radikalen Klimaschutz betreiben, die Rolle von Fridays for Future sieht Berger dagegen als Dialogpartner für die Bürgerinnen und Bürgern.

Motto des weltweiten Kimastreiks: #PeopleNotProfit

Der globale Klimastreik von Fridays for Future stand dieses Mal unter dem Motto #PeopleNotProfit und richtete sich gegen das kapitalistische System. Während Menschen insbesondere im globalen Süden an Klimakatastrophen wie Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen sterben, stelle die Politik immer noch Konzerninteressen über Menschenleben, so der Vorwurf der Klimaschützer. werden immer häufiger und verursachen besonders im Globalen Süden unvorstellbares Leid.

Die Forderungen der Bewegung, die auch heute auf den zahlreichen Demonstrationen immer wieder unterstrichen wurden, sind deshalb: schnellstmöglicher Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Ausbau der erneuerbaren Energien und eine zügige Verkehrswende als zentrale Schritte hin zu einem klimaneutralen System.

Zum Artikel "100 Milliarden Euro: Fridays for Future fordert Klimafonds"

Aktionen auch in zahlreichen anderen bayerischen Städten

Insgesamt finden und fanden in Bayern rund 50 Veranstaltungen im Rahmen des weltweiten Klimastreiks von Fridays for Future statt. Wie in München auch fast immer erst nach Schulschluss.

In Nürnberg versammelten sich um 13 Uhr mehr als 1.000 Demonstranten auf dem Jakobsplatz. Nach einem Demonstrationszug durch die Innenstadt soll eine Schlusskundgebung und ein Straßenfest auf dem Jakobsplatz stattfinden.

Rund 250 Menschen beteiligten sich in Kempten am globalen Klimastreik. Der Demonstrationszug mit Teilnehmern verschiedener Altersstufen startete um 13 Uhr am Forum Allgäu und führte die Teilnehmer unter Sprechchören einmal quer durch die Kemptener Innenstadt. Die Demonstranten hielten Transparente hoch mit Aufschriften wie "Klimaschutz = Leben retten", "Die Zeit wird knapp!", "Plastikverbot statt Artentod" oder "Die Ampel steht auf Rot und ihr gebt Vollgas!“.

In Würzburg waren aut der dortigen Ortsgruppe deutlich mehr als die erwarteten 500 Teilnehmer auf den Beinen.

In Lindau am Bodensee zogen laut Polizei rund 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch die Stadt. Auf Bannern und Plakaten forderten sie etwa "Kurzstreckenflüge nur für Insekten", "Wald statt Asphalt" und "Machen statt empty promises".