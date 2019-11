Fridays-for-Future: Schüler und Studenten zelten in Regensburg

Vor dem Alten Rathaus in Regensburg hat eine Fridays-for Future-Gruppe in einem Zelt und einem Pavillon übernachtet, um für mehr Klimaschutz zu werben. Am Samstagmorgen sitzen die Demonstranten in Schlafsäcken auf dem Boden und frühstücken. Andere stehen auf dem Platz und stimmen Lieder an.

"Interaktive Demonstrationsform"

Joshua Woldrich, der Versammlungsleiter, erzählt, dass sich die Gruppe für eine Mahnwache mitten in Regensburg entschieden hat, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. "Unser Hauptziel dabei ist, auf Passanten einzugehen. Es ist einfach eine interaktivere Demonstrationsform als unsere normalen Sternmärsche und Demonstrationszüge."