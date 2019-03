"Fridays for Future" - Schüler demonstrieren fürs Klima

Allein in Deutschland sind heute "Fridays for Future"-Demos in fast 200 Städten geplant. In München und Umgebung wird um 11 Uhr die Versammlung mit einer Auftaktveranstaltung auf dem Odeonsplatz beginnen. Der Demonstrationszug quer durch die Innenstadt soll sich dann über die Briennerstraße zum Stachus und dann über die Schwanthalerstraße und den Bavariaring zur Theresienwiese bewegen. Dort wird eine Abschlusskundgebung stattfinden - mit Reden und Musikbeiträgen. Als musikalische Gäste haben sich Liedermacher Hans Söllner und die Pop-Rock Band "Killerpilze", sowie die "Bigband Dachau" angekündigt. Es ist der zehnte Jugendstreik in München. Diesmal erwarten die Veranstalter rund 5.000 Jugendliche. Bei der letzten Veranstaltung Anfang Februar beteiligten sich 2.000 Schülerinnen und Schüler.

Vorbild: Schülerin Greta Thunberg aus Schweden

Seit Januar demonstrieren wöchentlich hunderte bis tausende Kinder und Jugendliche für eine konsequente, nachhaltige Klimapolitik. Vorbild ist die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit vielen Wochen freitags für den Kampf gegen den Klimawandel demonstriert, statt zur Schule zu gehen. Sie ist inzwischen zu einer Symbolfigur für Klimaschützer rund um die Welt geworden, wurde sogar für den Friedensnobelpreis nominiert.

Offiziell sind die Teilnehmer Schulschwänzer

Viele deutsche Schulen wollen Schülern heute wieder die Teilnahme an der Demonstration erlauben und bieten Exkursionen zu den Kundgebungen an. Streng genommen sind die protestierenden Mädchen und Jungen aber Schulschwänzer, auch wenn sie in der Regel nicht den ganzen Freitag, sondern nur einzelne Stunden streiken.