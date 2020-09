Fridays for Future ruft auch in Würzburg zu Aktionen auf

Laut Johannes Kirchhoff von der Würzburger Ortsgruppe sollen um 12.30 Uhr zunächst drei kleine Demonstrationszüge mit insgesamt 60 Teilnehmern starten. Die jeweils 20 Demonstranten starten zeitgleich am Würzburger Hauptbahnhof, an der Residenz und am Sitz der Regierung von Unterfranken am Peterplatz. Auf drei verschiedenen Routen ziehen die Kleindemos zu den Mainwiesen an der Talavera, wo um 14.00 Uhr die Hauptveranstaltung beginnt.

Begrenzte Teilnehmerzahl, strenge Hygieneregeln

Weil die Teilnehmerzahl der einzelnen Demonstrationszüge wegen der Corona-Pandemie auf höchstens 20 begrenzt ist, bitten die Organisatoren darum, erst zur Hauptkundgebung zu kommen. Diese werde nach einem strengen Hygienekonzept verlaufen, so Johannes Kirchoff. So müssen die Teilnehmer zum Beispiel einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand einhalten. Auf den Mainwiesen werden die Teilnehmer in voneinander abgetrennte Blöcke eingeteilt, zwischen denen sie während der etwa zweistündigen Aktion auch nicht wechseln dürfen.

Präsenz in der Öffentlichkeit

Was die Teilnehmerzahl auf den Mainwiesen betrifft, will Johannes Kirchhoff keine Prognose abgeben. Platz gebe es auch unter Corona-Bedingungen "bestimmt für 1.000 Menschen", so Kirchhoff. Es sei aber "eine sehr individuelle Entscheidung, ob man sich in Corona-Zeiten an einer Demo beteiligen möchte". Er freue sich über jede und jeden, der für mehr Klimaschutz Flagge zeigen wolle. Es gehe auch nicht unbedingt darum, eine bestimmte Teilnehmerzahl zu erreichen, sondern darum, "wieder Präsenz zu zeigen und trotz Corona eine politische Öffentlichkeit herzustellen". Zu den Forderungen gehören unter anderem der vollständige Kohleausstieg bis 2030 und ambitioniertere Klimaziele der Europäischen Union.

Aktionen auch in anderen Städten

Auch in anderen unterfränkischen Städten finden zum Globalen Klimastreik Aktionen statt. In Bad Neustadt im Landkreis Rhön-Grabfeld zum Beispiel beginnt um 16.00 Uhr eine Kundgebung am Schillerhain-Parkplatz, auch dort unter besonderen Hygienebedingungen. Die bisher größte Aktion von Fridays for Future in Würzburg fand vor ziemlich genau einem Jahr statt: Am 20. September 2019 zählte die Würzburger Bewegung bis zu 8.000 Teilnehmer beim damaligen Klimastreik. Die erste Fridays for Future-Demo in Würzburg fand am 18. Januar 2019 statt. Damals zogen rund 700 junge Menschen für mehr Klimaschutz durch die Innenstadt.

