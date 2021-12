Fridays for Future: Protest in Bamberg fürs Klima

In Bamberg haben am Freitag mehrere Hundert Klimaschutzaktivisten demonstriert. Wie der Veranstalter Fridays for Future Bamberg mitteilt, fordern sie von der Politik Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung. Derweil haben Klimaaktivisten in einem offenen Brief gegen einen Linken-Politiker protestiert.

Demonstranten weisen auf Pariser Klimaabkommen hin

Mit zahlreichen Plakaten sind die Demonstrierenden am Bamberger Bahnhof gestartet und zogen bis zum Markusplatz. Die Veranstalter wollten mit dem Demonstrationszug auf das Pariser Klimaabkommen hinweisen, das vor sechs Jahren verabschiedet wurde. Damit sollte die globale Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad Celsius beschränkt werden.

Junge Menschen "müssen mit Folgen leben"

Die Maßnahmen der Länder gingen nicht weit genug und seien vor allem zu spät. "Mit den Folgen werden wir jungen Menschen leben müssen. Das, was jetzt versäumt wird, ist unsere Zukunft", so Jakob Trenkle vom Organisationsteam von Fridays for Future Bamberg. Mit dem Klimastreik wollen die Demonstrierenden auf die notwendigen Maßnahmen hinweisen, die jetzt ergriffen werden müssen, um die Erderwärmung zu bremsen.