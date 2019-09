Fridays for Future Passau: Protest auch in den Ferien

Auch in den Ferien wollen Schülerinnen und Schüler in Passau für den Klimaschutz auf die Straße gehen. Die Fridays-For-Future-Bewegung in Passau ruft am letzten Ferien-Freitag zu einer Demonstration auf.

Bewusst auf letzten Ferien-Freitag gesetzt

Die Demo wurde ganz bewusst auf den letzten Freitag in den Ferien gelegt, so die Organisatoren. Sprecherin Susanna Lindlein: "Wir müssen, bevor die Schule wieder anfängt, ein klares Zeichen setzen, dass es uns nie ums Schwänzen, sondern immer um den Klimawandel selbst ging. Wir hoffen, dass sich viele Schüler auf der Demo einfinden."

Protest geht weiter - bis sich etwas ändert

Der Protest werde weitergehen, versprechen die Initiatoren Julia Knott und Sina Raab. Man werde nicht aufhören zu streiken, bis sich endlich etwas in der Klimapolitik der Regierung ändere. "So wie es im Moment aussieht, werden wir noch viele Streiks vor uns haben", heißt es in einer Pressemitteilung.

Demo durch die Stadt Passau

Start der Demo ist um 12 Uhr am Klostergarten. Von hier aus ziehen die Teilnehmer durch die Stadt in die Fußgängerzone. Vor der Sparkasse wird die Endkundgebung stattfinden.