Fridays for Future Nürnberg demonstriert auch für Frieden

Die Klimapolitik der Bundesregierung ist den Demonstranten der Fridays for Future Bewegung in Nürnberg schon seit langem ein Dorn im Auge. Nun richtet sich der Protest aber auch gegen die Angriffe der türkischen Armee im Kurdengebiet.

Fridays for Peace

Die Demonstration am Freitagmittag auf dem Kornmarkt in Nürnberg sei daher auch als Solidaritätskundgebung mit den Opfern des Krieges und der Fridays for Future Ortsgruppe Rojava in Nordsyrien zu verstehen, hieß es. Nach Angaben des Organisationsteams haben sich rund 250 Demonstranten an der Kundgebung in Nürnberg beteiligt.