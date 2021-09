Fridays for Future – Mehrere Demos in Schwaben

Etwa 2.000 bis 2.500 Personen sind nach Angaben der Polizei am Freitag bei einer Demonstration für mehr Klimaschutz durch die Augsburger Innenstadt gezogen. Nach einer Auftaktkundgebung auf dem Ulrichsplatz an der Maximilianstraße bewegten sich die Teilnehmer Richtung Rathaus. Über den Kennedyplatz, den Königsplatz und den Theodor-Heuss-Platz ging es zurück zum Ulrichsplatz. Die Polizei sprach von einer äußerst friedlichen Versammlung, bei der lediglich einmal Pyrotechnik gezündet worden sei.

Dillinger Aktivisten setzten auf regionalen Protest

In Dillingen versammelten sich rund 100 Menschen zu einer Kundgebung vor dem Stadtsaal. Danach zogen die Demonstranten durch Innenstadt. Organisatorin Linda Ruchti von Fridays for Future Dillingen sagte dem BR, es gehe ihr darum, den Aktivismus für jeden erreichbar zu machen. Nicht jeder könne nach Augsburg oder in andere große Städte fahren, deshalb freue sie sich über jeden einzelnen Teilnehmer. Die Aktivistin von Fridays for Future forderte kurz vor der Bundestagswahl von der Politik den Ausstieg aus der Kohle und den Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien. Die Demonstranten verlangten in Sprechchören einen schnellen Ausstieg aus der Kohle und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Klimaabkommen, um die Folgen des Klimawandels abzumildern.

Kundgebungen von Fridays for Future auch im Allgäu

Auch in Füssen, Kempten, Sonthofen und weiteren Städten hatte Fridays for Future zum Protest aufgerufen. Die Teilnehmerzahl bei einer Kundgebung auf dem Marienplatz in Mindelheim schätzte ein BR-Reporter auf etwa 150 bis 200. Hier hatte die Polizei den Platz für die Kundgebung mit Flatterband abgesperrt. Die Beamten kamen dafür mit dem Fahrrad.