Fridays for Future: massive Verkehrsbehinderungen in Regensburg

Demonstration gegen geplante Verkehrsprojekte

Dass die Demo in der Frankenstraße stattfand, war kein Zufall. Hier im Regensburger Norden werden zwei große Verkehrsprojekte diskutiert. Das eine Projekt ist eine dritte Röhre für den Pfaffensteiner Tunnel. Das ist der Autobahntunnel auf der A93 nördlich der Donau, wo es täglich Staus gibt: Morgens in Richtung München und abends in Richtung Weiden. Eine dritte Röhre könnte die Lage dort entspannen. Das zweite Projekt ist die neue Sallerner Brücke über den Regen, die ebenfalls für eine Verkehrsentlastung im Regensburger Norden sorgen soll. Zu diesen Projekten haben zwei Kundgebungen während der Demo stattgefunden.

Demonstranten fürchten Benachteiligung von Radfahrern

Denn die Demonstranten von "Fridays for Future" sind gegen diese Maßnahmen. Nur weil man mehr Straßen baue, heiße das nicht, dass man weniger Autos auf den Straßen hat, sondern man setze damit einen Anreiz um Auto zu fahren, so ein Teilnehmer der Demo. Außerdem befürchten die Demonstranten, dass diese Projekte so viele finanzielle und personelle Ressourcen binden könnten, dass Themen wie der Ausbau von Radwegen oder der des ÖPNV unter den Tisch fallen würden.