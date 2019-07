Am heutigen Freitag (5.7.) wird die Regensburger Innenstadt ab 14 Uhr bis zum Abend komplett lahmgelegt. Dafür verantwortlich ist die "Fridays for Future"-Bewegung. Mit insgesamt acht Demonstrationszügen in der Regensburger Innenstadt will die Initiative "Fridays for Future" die Regensburger Innenstadt für Autos und Busse blockieren.

Fridays für Future will emmssionsfreien und kostenlosen Nahverkehr in Regensburg

Die Demonstrationen führen entlang des Regensburger Alleengürtels zum Dom, wo am Abend die zentrale Kundgebung stattfinden soll. Mit der Blockade wollen die Demonstrationsteilnehmer auf ihre Kernforderung aufmerksam machen: einen emissionsfreien und kostenlosen öffentlichen Nahverkehr.

Forderung: Tempo 30 und LED-Straßenbeleuchtung in Regensburg

Weiter fordern sie unter anderem Tempo 30 im Stadtgebiet, die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED bis Ende 2020 und ausschließlich nachhaltiges Essen im Handel und beim Studentenwerk. Die Regensburger CSU kritisiert die Aktion und fordert die Teilnehmer auf, Parkplätze offen zu halten und Besuchern den Einkauf in der Innenstadt nicht zu erschweren.