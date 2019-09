Fridays for Future: Klimastreik in vielen Orten Schwabens

Der Rathausplatz in Augsburg war am Mittag voller Menschen. Bis zu 6.000 Teilnehmer der Klima-Demo zählte die Polizei. Einer der Veranstalter sprach von einer "neuen Dimension" des Protests. Nach der Auftakt-Kundgebung zogen die Teilnehmer durch die Augsburger Innenstadt.

Einige Unternehmen unterstützen die Proteste

Die Kundgebung wird von einem breiten Bündnis getragen: Rund 60 Firmen und Organisationen hatten sich vor der Demonstration hinter die Ziele von Fridays for Future gestellt. Einige wenige Betriebe haben sogar ihren Mitarbeitern freigegeben, damit diese auf die Straße gehen können.

Politische Prominenz in Augsburg

Auch Parteien unterstützen Fridays for Future. In Augsburg waren prominente Vertreter der Grünen dabei, etwa Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Organisatoren in Kempten von Resonanz "überwältig"

Bei der Fridays for Future-Demonstration in Kempten haben Veranstalter und Polizei die Teilnehmeranzahl auf rund 2.000 geschätzt. Der Sprecher der Bewegung in Kempten, Gunnar Hartmann, sagte dem BR, er habe mit etwa 700 Menschen gerechnet und sei von der großen Menge von Unterstützern überwältigt gewesen. Seiner Einschätzung nach haben sich fast gleich viele Erwachsene wie Jugendliche dem Protestzug angeschlossen.

Verweise für Schüler in Dillingen

Rund 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene demonstrierten vor dem Dillinger Stadtsaal für mehr Klimaschutz und zogen dann durch die Stadt. Laut Organisator Niklas Zöschinger wollen sie möglichst viele Menschen für den Klimaschutz begeistern und aktivieren. Drei Schülerinnen berichteten dem BR von einem verschärften Verweis, den sie wegen der Teilnahme an der Fridays-for-Future-Demo bekommen hätten.

Viele Erwachsene bei FFF-Demo in Lindau

An der Fridays-for-Future-Demo in Lindau haben heute Mittag rund 1.000 Menschen teilgenommen. Das haben die Organisatoren dem BR auf Nachfrage mitgeteilt. Der Protestzug startete um fünf vor zwölf am Alten Rathaus auf der Insel und zog dann durch die Innenstadt. An der Demo nahmen dieses Mal auch viele Erwachsene teil. Bereits am Vormittag hatten die "Parents for Future" am Reichsplatz in der Altstadt zum Klimapicknick geladen.