Fridays for Future: Klimastreik-Aktionen in Hof und Coburg

Am globalen Klimastreiktag der Fridays for Future-Bewegung beteiligen sich auch Aktionsgruppen in Coburg und Hof. Unter dem Motto "Kein Grad weiter" hat die lokale Aktionsgruppe in Coburg für Freitag (25.09.29), 12.00 Uhr, am Marktplatz eine "Demonstration mit Überraschungseffekt" angekündigt. Ein Demonstrationszug soll durch die Innenstadt ziehen und schließlich am Marktplatz mit einer Abschlusskundgebung enden, heißt es in einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt des Protestes stehe das Thema "nachhaltige Mobilität", sowie die "globale Energiewende". Am Abend findet laut der Aktivisten außerdem eine Critical Mass in Coburg statt, um für nachhaltigen Verkehr zu plädieren. Diese Fahrraddemo soll um 18 Uhr am Albertsplatz starten.

In der Nacht auf Freitag (24.09.20) hatten die Coburger Klimaaktivistinnen und -aktivisten bereits ein zwölf-Stunden Klimacamp auf dem Marktplatz abgehalten, heißt es in einer Mitteilung.

Klimastreik auch in Hof

Auch in der Stadt Hof wollen Aktivisten von Fridays for Future am Freitag demonstrieren. Die Hofer Gruppe hat sich gegen eine Demonstration im herkömmlichen Sinn entschieden und ruft stattdessen zur Teilnahme an der Fahrraddemo "Critical Mass" auf. Diese trifft sich um 17.30 Uhr am Kugelbrunnen in der Hofer Altstadt. So könnten Abstände eingehalten werden, teilen die Organisatoren mit.

Zusätzlich sollen weitere kleinere Aktionen am Freitagnachmittag am Untreusee und am Samstag in der Hofer Altstadt stattfinden.