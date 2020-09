Fridays for Future: Klimaschutzaktionen in Schwaben

Unter dem Motto “Kein Grad weiter“ ruft Fridays for Future auch in Augsburg für Freitag, 25.09., um 17 Uhr zum globalen Klimastreik auf. Start der Demonstration soll am Ulrichsplatz in der Maximilianstraße in der Innenstadt sein. Von dort soll sich der Demonstrationszug zur Ackermannstraße bewegen.

Corona-Auflagen bei Demo in Augsburg

Um das Corona-Infektionsrisiko zu verringern hat das Ordnungsamt der Stadt eine maximale Zahl von 300 Teilnehmern zur Auflage gemacht. Die Veranstalter mussten Hygiene-Konzepte vorlegen. Alle Teilnehmer müssen Masken tragen und entsprechenden Abstand halten.

Mehrere Organisation haben zur Klimaschutz-Demo in Augsburg aufgerufen

Zu der Demonstration in Augsburg hat ein breites Bündnis von Organisationen und Parteien aufgerufen, darunter Fridays for Future, Parents for Future, die Grünen und ÖDP, die Alpenvereinssektion Augsburg und viele mehr.

Corona-Demos im Allgäu

Auch in mehreren Allgäuer Städten gehen Klimaschützer am Freitag, 25.9., wieder auf die Straße. In Sonthofen steht die Verkehrspolitik im Vordergrund. Alles, was Räder hat und kein CO2 ausstößt, ist beim Klimastreik in Sonthofen willkommen: Bobbycars, Tretroller, Kettcar, Seifenkiste, Bollerwagen oder Fahrräder sollen das Motto der Demo "Verkehrswende jetzt!" symbolisieren.

Fridays for Future-Aktivistin kritisiert Neubau der B12

Ronja Lacher, eine der Organisatorinnen des Klimastreiks, kritisierte im Vorfeld der Demo: „Es kann nicht sein, dass jetzt auch noch eine Quasi-Autobahn, die B12, von München bis ins Allgäu gebaut wird, während die Allgäubahn in weiter Ferne ist.“ Los geht es in Sonthofen um 13.30 Uhr am Rathausplatz.

Alle Demo-Teilnehmer sollen mit Maske kommen und Abstand halten. Weitere Demos gibt es heute noch in Kempten um 13 Uhr, dort findet am Abend auch noch eine Critical-Mass-Radldemo statt, in Memmingen um 12 Uhr, in Lindenberg um 12-30 Uhr und in Lindau um 12 Uhr.