"Fridays for Future": Klima-Demo und Mahnwache in Würzburg

Um 14 Uhr wollen die Schüler ihren Demonstrationszug vor dem Würzburger Hauptbahnhof starten. Von dort geht es dann erneut zur Regierung von Unterfranken. Die "Fridays for Future"-Demo mit anschließender Kundgebung soll etwa zwei Stunden dauern.

Klima-Demo endet am Sitz der Regierung von Unterfranken

Im Anschluss soll dann eine 48-stündige Mahnwache für den Klimaschutz beginnen - von Freitag 16 Uhr bis 16 Uhr am Sonntag. Zunächst wird dabei eine Art "Protestcamp" am Vierröhrenbrunnen vor dem Rathaus aufgeschlagen und am Samstag dann von 6 bis 22 Uhr auf den Unteren Markt verlegt.

48-stündiges Protestcamp vor dem Rathaus und am Marktplatz

Der kommende Samstag gilt seit mehr als einem Jahrzehnt als "Earth Hour Day". Um der Forderung nach mehr Klimaschutz Rechnung zu tragen, soll während der "Earth Hour" für eine Stunde das Licht ausgemacht werden. In Würzburg erlischt deshalb am Samstag ab 20.30 Uhr die Beleuchtung von Wahrzeichen wie der Festung Marienberg, dem Käppele oder dem Dom.