Fridays for Future kehrt mit Klimacamp nach Nürnberg zurück

Pavillons, Zelte, Protestfahnen: Die Fridays-for-Future-Gruppe aus Nürnberg hat erneut ein Klimacamp in der Stadt aufgebaut. Direkt hinter dem Weißen Turm in der Innenstadt wollen sie rund um die Uhr für das Klima und einen Systemwandel demonstrieren. Der Titel der Aktion: "System Change Camp".

Globale Vernetzung und Austausch in Klimacamp

Jeden Tag gibt es unterschiedliche Informationsveranstaltungen und Workshops unter anderem zu den Themen Klima und Energiekrise. "Vor allem wollen wir uns vernetzen und austauschen", sagt Lou Schwarz von Fridays for Future. Und das international: Geplant sind Schalten zu Fridays-for-Future-Aktivisten in Portugal und Kolumbien.

Fridays for Future geht wieder global auf die Straße

Zudem wird im Camp der Klimastreik vorbereitet, der am Freitag (23.09.22) stattfinden soll. So werden zum Beispiel Plakate und Banner gemalt. Am Freitag gehen erneut weltweit Gruppen von Fridays for Future auf die Straße. Das Motto: "People not Profit". Übersetzt heißt das "Menschen vor Profit". In Nürnberg startet der Demonstrationszug vom Klimacamp aus. Er führt dann durch die ganze Innenstadt. 1.500 Teilnehmer sind angemeldet.

600 Tage Dauermahnwache in Nürnberg

Im September 2020 hatten Aktivisten unterschiedlicher Gruppen das Klimacamp auf dem Sebalder Platz unweit des Nürnberger Rathauses aufgebaut. Eigentlich sollte die Dauermahnwache fürs Klima so lange bestehen bleiben, bis der Nürnberger Stadtrat handelt und etwa ein 365-Euro-Ticket für den Nahverkehr einführt. Dies war nicht geschehen. Die Enttäuschung der Aktivisten groß. Der Protest endete nach 600 Tagen.