Fridays for Future in Würzburg: mehr Aktionen, größeres Netzwerk

Es war der 18. Januar 2019, als die Fridays for Future-Bewegung endgültig Würzburg erreichte. Rund 1.000 Menschen zogen bei der ersten Klimademo vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt, die meisten von ihnen Schüler in ihrem ersten "Bildungsstreik". Kurz vor der Demo saß Vivienne noch im Geschichtsunterricht im Deutschhaus-Gymnasium. Dann stand sie auf und ging raus, die 17-Jährige zog es zur Demo.

"Das war schon ungewohnt, im Unterricht einfach aufzustehen und zu gehen. Aber weil man wusste, warum man das macht, war es auch ein tolles Gefühl. Bei der ersten Demo hatte ich dann ganz stark das Gefühl, dass ich nicht alleine bin. Ich kann zusammen mit diesen ganz jungen Menschen hier was erreichen." Vivienne (17), Fridays for Future Würzburg

Bisher mehr als ein Dutzend Klimademos in Würzburg

Seitdem ist viel passiert. Mehr als ein Dutzend Klimademos hat die Würzburger Ortsgruppe von Fridays for Future mittlerweile organisiert, Ende Mai die bisher größte mit rund 2.000 Teilnehmenden. Vivienne hat kaum eine der Demos verpasst. Inzwischen ist sie Teil des Würzburger Orga-Teams geworden - eine von derzeit etwa 30, die regelmäßig zu den Treffen kommen und die nächsten Schritte planen.

"Es geht darum, für was wir uns hier direkt in Würzburg einsetzen wollen. Gerade weil Würzburg so ein Kessel ist, wo sich der Klimawandel besonders bemerkbar macht. Und es geht darum, welche Aktionsformen wir künftig auf die Beine stellen wollen." Vivienne (17), Fridays for Future Würzburg

Vernetzung mit anderen Organisationen in der Stadt

Denn der Aktionsradius der Bewegung in Würzburg ist größer geworden. Die Klimademos jeden zweiten Freitag haben sich als regelmäßiges Element etabliert. Neu ist aber, dass sich Fridays for Future immer mehr mit anderen Organisationen vernetzt, die ähnliche Ziele verfolgen. So wurde gemeinsam mit der "Critical Mass" eine Fahrraddemo durchgeführt oder es gibt Kooperationen mit dem Bündnis "Verkehrswende jetzt" für mehr ÖPNV und Radwege in der Stadt. Gemeinsam wurde außerdem ein Forderungskatalog an die Stadt formuliert und im Rathaus übergeben.