Fridays for Future: In Regensburg und Passau wird demonstriert

In Regensburg und Passau sind am Freitag wieder Tausende Schülerinnen und Schüler unterwegs, um für den Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Um 11.30 Uhr startet eine Fridays for Future-Demo am Regensburger Neupfarrplatz. Bereits eine Stunde früher - um 10.30 Uhr - findet ein Aufzug der Students for Future von der OTH zum Neupfarrplatz statt. Hier begegnen sich beide Demos.

Der Zug führt unter anderem über die Steinerne Brücke, Stadtamhof, Frankenstraße und die Donaustaufer Straße wieder zurück zum Alten Rathaus. Die Frankenstraße wird zwischen Steinweg und Bayerwaldstraße in beiden Richtungen von 12 bis 14 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Auch die A93-Ausfahrt Regensburg-Pfaffenstein ist in dieser Zeit stadteinwärts gesperrt. Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Veranstalter erwarten rund 4.000 Teilnehmer.

Kehrtwende in der Verkehrspolitik

Die Veranstalter fordern unter anderem auch eine Kehrtwende in der Verkehrspolitik. Projekte wie eine dritte Röhre für den Pfaffensteiner Tunnel, ein Ausbau der Stadtautobahn Sallern inklusive vierspuriger Brücke und ein Parkhaus bei der Maschinenfabrik Reinhausen lehnt Fridays for Future Regensburg ab.

"Wir sagen nein zu solchen Projekten, die nur Ressourcen binden, die dringend für ÖPNV und Radwege gebraucht werden." Fridays for Future

Verkehrsminister Scheuer wird wohl nicht kommen

Auch in Passau gibt es um 11.30 Uhr eine Fridays for Future-Demo. Bereits eine halbe Stunde früher ziehen Studenten vom Unigelände in Richtung Cagnes Sur Mer-Promenade. Hier treffen sich beide Züge, anschließend schlängelt sich der Demo-Zug durch die Passauer Innenstadt - die Abschlusskundgebung findet am Residenzplatz statt. Die Veranstalter rechnen mit rund 350 Teilnehmern.

Eine offizielle Einladung von Fridays for Future Passau ist auch an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gegangen. Die Verantwortlichen hätten jedoch wenig Hoffnung, dass der Minister zu der Demo am Freitag erscheint - auch wegen der Kurzfristigkeit der Anfrage, so ein Sprecher.