"Fridays for Future": Auch Eltern und Großeltern demonstrieren

Weltweit gingen heute Schüler auf die Straßen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Allein in Deutschland waren in fast 200 Städten Demos geplant. Auch in Niederbayern folgten Schüler ihrem Vorbild Greta Thunberg aus Schweden, die jeden Freitag statt in die Schule zum Demonstrieren geht.

Erste "Fridays for Future"-Demo in Straubing

Trotz Regen haben sich in Straubing knapp 200 Teilnehmer zur ersten "Fridays for Future"-Demo in der Stadt versammelt. Um 11 Uhr haben sich die Schüler am Ludwigsplatz getroffen, um nach einer kurzen Auftaktkundgebung mit Musik und Reden den Demonstrationszug durch die Innenstadt fortzuführen. Vorab hatten sich ausgerechnet Schüler einer Straubinger "Umweltschule" gegängelt gefühlt: Das Anton Bruckner-Gymnasium, das dieses Prädikat trägt, hatte für heute eine wichtigen Termin zur Abitur-Vorbereitung angesetzt. Die Schulleitung betont aber, dass dies weit vor den Demos festgelegt worden sei.