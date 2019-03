"Fridays for Future" in den Faschingsferien in Bad Reichenhall

Die Initiatoren haben die erste "Fridays for Future"-Demo im Berchtesgadener Land bewusst auf einen Freitag in den Ferien gelegt. Denn sie wollen dem Vorwurf entgegentreten, es gehe lediglich darum, Schule zu schwänzen. Zur Kundgebung am Rathausplatz in Bad Reichenhall rechnen die Veranstalter mit 100 Teilnehmer(inne)n.

Einige Initiatoren aus Bad Reichenhall

Einige der Initiatoren besuchen das Reichenhaller Karlsgymnasium. Die Schule hatte vor zwei Wochen die erste "Fridays for Future"-Aktion im nahen Traunstein deutlich kritisiert: Eine Demonstration während der Unterrichtszeit sei gesetzeswidrig, hieß es in einem Schreiben. Der Zweck heilige nicht die Mittel.

Chiemgau und Berchtesgadener Land für den Klimaschutz

Dennoch waren zum Klimaschutz-Protest in Traunstein deutlich mehr Menschen gekommen als erwartet: Mehrere Hundert Schüler aus weiten Teilen des Chiemgaus und des Berchtesgadener Landes marschierten damals vom Bahnhof zum Stadtplatz.

Einige Teilnehmer kritisierten allerdings, es seien auch Heuchler unter den Demonstranten: Menschen, die zwar forderten, dass der Staat etwas ändere, aber sich nicht selbst ändern wollten. Es komme unter anderem darauf an, weniger Auto zu fahren und mehr regionale Produkte zu kaufen.