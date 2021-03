Fridays for Future in Augsburg wieder auf der Straße

"Climatejustice NOW", "Planet over Profit" oder "Wir sind jung und brauchen die Welt" – diese Parolen waren zu lesen auf den Schildern von Teilnehmenden des Klimastreiks in Augsburg. Dazu aufgerufen hatte Fridays for Future. Eigentlich hatte der Augsburger Ableger der Bewegung einen Demo-Zug durch die Innenstadt mit Start und Ende auf dem zentralen Königsplatz geplant. Das hat das Ordnungsamt der Stadt aus Infektionsschutzgründen aber nicht genehmigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Robert Koch-Institut derzeit mit 92,7 an.

Demonstration auf dem Augsburger Plärrergelände

So kamen die Demonstrantinnen und Demonstranten am Freitagmittag auf das weitläufige Plärrergelände, auf dem normalerweise Volksfeste stattfinden. Laut Fridays for Future beteiligten sich 800 bis 1.000 Menschen. Es gab Reden, Musik und Aktionen: Zum Beispiel gingen die Teilnehmenden mehrmals in die Knie, standen wieder auf und skandierten dazu lautstark: "Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle!" Zum Schutz vor Corona-Infektionen bildeten die Aktivistinnen und Aktivisten mehrere Blöcke, die sie mit Absperrbändern abtrennten. Die Idee dahinter: Falls es einen Corona-Fall geben sollte, könnten die anderen, die sich im gleichen Block befanden, leichter informiert werden.

Fridays for Future will weiter für Klimagerechtigkeit kämpfen

Die Organisatoren zeigten sich nach der Demo zufrieden. "Wir sind vor allem sehr stolz darauf, dass wir in Augsburg wieder sichtbar sind auf der Straße", sagte Paula Stoffels von Fridays for Future Augsburg. FfF sei eine Bewegung, die von der Demonstration und dem Protest lebe. "Wir haben heute gezeigt, dass das auch bei einer Pandemie geht und dass wir nicht lockerlassen, weil es um unsere Zukunft geht", sagte Stoffels weiter. "Wir wollen keine weiteren leeren Versprechen von der Politik mehr zulassen." Stoffels kündigte an, dass FfF auch weiterhin laut und stark für Klimagerechtigkeit einstehen wird.