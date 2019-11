Fridays for Future: Zahlreiche Klimastreiks in Franken

Weltweit gehen am Freitag (29.11.19) die jungen Aktivisten von Fridays for Future auf die Straße. In Mittel- und Oberfranken sind in 19 Städten Protestaktionen angekündigt – darunter in Nürnberg, Erlangen, Bamberg und Bayreuth.

Streiks in Bayreuth und Bamberg ab 12.00 Uhr

In Nürnberg versammeln sich beispielsweise die Aktivisten um 12.15 Uhr in der Innenstadt und ziehen dann weiter durch die Stadt. In Erlangen startet der Streik um 13.30 Uhr, in Bamberg und Bayreuth jeweils um 12.00 Uhr. Die jungen Aktivisten laden dabei Menschen jeden Alters ein, mit ihnen zu demonstrieren. Auch Umweltorganisationen wie zum Beispiel der Bund Naturschutz und der Landesbund für Vogelschutz unterstützen Fridays for Future und haben ihre Mitglieder aufgerufen, sich an dem Streik zu beteiligen.

Klimastreik kurz vor der Weltklimakonferenz

Der globale Klimastreik findet wenige Tage vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid statt. Die Aktivisten von Fridays for Future fordern eine konsequente Klimapolitik und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, um die globale Erwärmung auf unter 1,5 Grad zu begrenzen. In Deutschland protestiert Fridays for Future zudem für eine Überarbeitung des Klimapakets der Bundesregierung sowie einen schnelleren Ausstieg aus der Kohle-Energie.

Weltweit wird für das Klima gestreikt

In ganz Deutschland wird in mehr als 500 Städten protestiert. Weltweit beteiligen sich mehr als 150 Länder an dem globalen Klimastreik. Neben Nürnberg, Erlangen, Bayreuth und Bamberg gehen die Menschen in folgenden ober- und mittelfränkischen Städten für den Klimaschutz auf die Straße: in Ansbach, Rothenburg ob der Tauber, Bad Windsheim, Neustadt an der Aisch, Lauf an der Pegnitz, Fürth, Stein, Kulmbach, Kronach, Coburg, Hof, Selb, Marktredwitz, Dinkelsbühl und Weißenburg.