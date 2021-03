Fridays for Future: Große Demos in Mittelfranken

Rund 300 junge Klima-Aktivisten haben sich auf dem Erlanger Schlossplatz versammelt. Mit Trommeln, Töpfen und Eimern machen sie lautstark auf ihre Forderungen aufmerksam. "Wir wollen Krach fürs Klima machen, weil wir jetzt lang genug leere Versprechungen gehört haben und jetzt konkrete und zügige Handlungen von der Politik fordern", sagt Marieke Nass von Fridays for Future.

Echte Verkehrswende wird gefordert

Der 21-jährige Sebastian fügt hinzu: "In der Politik geht nichts voran, dass ist frustrierend. Deswegen bin ich weiter auf den Demonstrationen und sage: So geht es nicht weiter." Im Anschluss ziehen die jungen Aktivisten mit den Fahrrädern durch die Erlanger Innenstadt. Sie fordern eine echte Verkehrswende.

Große Fahrrad-Demo in Nürnberg

Die Nürnberger Fridays for Future Aktivistinnen und Aktivisten haben zu einer großen Fahrraddemonstration am Nachmittag (ab 14.30 Uhr) aufgerufen. Nach Angaben des städtischen Ordnungsamtes haben sie 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer angemeldet.

Radeln über Frankenschnellweg

Ob so viele auch tatsächlich kommen werden, wissen die Veranstalter nicht. "Andererseits ist es ein sehr drängendes Thema", sagt Eva Schreiner von Fridays for Future Nürnberg. Nach der Versammlung am Kornmarkt wollen die Demonstranten mit Fahrrädern durch die Stadt radeln – auch über den stark befahrenen Frankenschnellweg.

Aktion will Autofahrer nicht persönlich ärgern

Die jungen Aktivisten setzen sich für eine Verkehrswende ein und demonstrieren gegen den geplanten Ausbau der Schnellstraße. Dass sie dabei auch den Unmut der Autofahrer in der Stadt auf sich ziehen können, wissen die Aktivistinnen und Aktivisten. "Wir wollen die Menschen nicht persönlich ärgern", sagt Eva Schreiner von Fridays for Future. "Die Demo richtet sich an die Politiker und Politikerinnen, damit diese sich für ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept einsetzen". Gegen 17.00 Uhr soll die Aktion samt Fahrraddemo mit einer Abschlusskundgebung beendet werden.