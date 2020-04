Fridays For Future: Globaler Klimastreik von zuhause aus

Die "Fridays For Future"- Bewegung will heute virtuell auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der globale Klimastreik soll im Internet stattfinden, statt mit Demos auf der Straße, teilten unter anderem die FFF-Ortsgruppen Regensburg, Amberg, Passau und Landshut mit. So seien alle Teilnehmer aufgerufen, Banner und Plakate zu basteln, diese an Türen, Fenstern oder Zäunen aufzuhängen und zu fotografieren.

Banner und Plakate an Türen, Fenstern, Balkonen oder Zäunen

Die Fotos und Videos sollen dann auf Social-Media-Plattformen mit den Hashtags #NetzstreikfürsKlima und #FightEveryCrisis geteilt oder auf die bundesweite Website der "Fridays For Future"- Bewegung gestellt werden. Ziel sei es, viele bunte Bilder auf Social Media zu sammeln, um trotz der Corona-Pandemie die Klimakrise nicht aus den Augen zu verlieren.

Krisen nicht gegeneinander ausspielen

Es dürfe jetzt nicht der Fehler gemacht werden, die beiden Krisen gegeneinander auszuspielen, sagt Laura Wanninger von "Fridays For Future" Regensburg. Auf beide Krisen müsse mit entsprechenden Maßnahmen reagiert werden. So würde die Coronakrise zeigen, dass Politik durchaus fähig ist zu handeln, wenn der entsprechende Wille da ist, so Wanninger.

NABU und LBV schließen sich Aufruf von "Fridays For Future" an

Der Naturschutzbund Deutschland, der Landesbund für Vogelschutz LBV und seine Jugendorganisation NAJU haben sich dem Aufruf angeschlossen. Auch aus der Sicht von LBV-Geschäftsführer Helmut Beran zeigt die Corona-Pandemie eindrucksvoll, wie es geht:

"Die Politik handelt entschlossen nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nun gilt es, diese Entschlossenheit auch im Kampf gegen die Klimakrise zu beweisen." LBV-Geschäftsführer Helmut Beran

Die Alarmzeichen des Klimawandels seien auch jetzt deutlich zu spüren. So war der Februar laut LBV mehr als doppelt so regenreich und der April deutlich trockener als im gewöhnlichen Mittel. "Der Klimanotstand rückt in greifbare Nähe", meint Beran.